Raidījuma "Bez Tabu" rīcībā nonākuši "Rīgas satiksmes" iekšējie noteikumi, kas paredz izmaiņas alkohola kontroles kārtībā sabiedriskā transporta vadītājiem. Tajos noteikts, ka vadītāji netiks atlaisti, ja pirms reisa izelpā konstatēts līdz 0,5 promilēm alkohola.
Līdz šim pieļaujamais slieksnis bija zemāks — ja bija vairāk par 0,2 promilēm darba dienas sākumā, draudēja atlaišana. Kāds uzņēmuma darbinieks raidījumam paudis bažas, ka prasību mīkstināšana notikusi šoferu trūkuma dēļ, un vaicā, vai tik atbildīgā amatā pieļaujams nodarbināt cilvēkus ar alkohola problēmām.
Gan narkoloģe Ilze Maksima, gan Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksperti izmaiņas vērtē kritiski. "Stāsts ir par vēstījumu — tas ir nepareizs," norāda CSDD pārstāvis Oskars Irbītis.
"Rīgas satiksmē" apstiprina, ka noteikumi mainīti, taču uzsver — ikvienam vadītājam pirms darba joprojām jāveic alkohola pārbaude, un, konstatējot pat nelielu alkohola klātbūtni, pie darba viņš netiek pielaists.
Uzņēmumā skaidro, ka izmaiņas ieviestas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem. Iepriekš, piemēram, kontrolieriem pieļaujamais slieksnis bija līdz 0,5 promilēm, kamēr vadītājiem — 0,2.
"Ja šodien atnāk trolejbusa vadītājs ar 0,4 promilēm, viņš nekavējoties tiek atstādināts," saka uzņēmuma juridiskās daļas vadītājs Jānis Gailītis. Ja gada laikā pārkāpums atkārtojas, darba attiecības tiek izbeigtas. Pēc uzņēmuma teiktā, atlaišanas kārtība nav mainīta — darbinieku atbrīvo, ja gada laikā divreiz konstatēts reibums.
Pēdējo trīs gadu laikā "Rīgas satiksmē" atlaisti 23 šoferi, kuriem izelpā konstatētas vairāk nekā 0,2 promiles.
