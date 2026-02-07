Realitātes seriālā "Ģimene burkā" uzvirmojušas kaislības ap dalībnieka Viestura Koha iecerēto romantisko aktivitāti. Kad jaunākā meita Adriana no vēlmju burkas izvilka lapiņu, atklājās, ka tēvs tajā ierakstījis vēlmi pēc stundu ilgas masāžas no sievas puses.
Šāda prasība Olgu nebūt neiepriecināja, un viņa savu sašutumu neslēpa, aizkadra intervijā izsaucoties: "Sešdesmit minūtes? Sešdesmit minūtes?"
Galvenais iemesls sievas pretestībai ir nopietnas veselības problēmas – nesen pārciesta muguras operācija liedz Olgai ilgstoši atrasties noliektā pozīcijā. Tomēr Viesturs, kurš ikdienā apmeklē tikai skarbus sporta masierus, uzstāj, ka alkst tieši sievas pieskārienu: "Muguras masāžas man patīk. Relaksējošas muguras masāžas man patīk tikai no sievas, jo pats es apmeklēju tikai sporta masierus, pēc kura visa mugura paliek zila."
Lai gan Olga ironizēja, ka kopā ar meitu Esteri varētu vīram vienkārši pāriet pāri mugurai, Viesturs no savas ieceres atkāpties negrasās. Viņš apzināti izmantojis šova sniegto iespēju, lai beidzot saņemtu kāroto relaksāciju, ko ikdienā sieva viņam nesniedz. Savu rīcību viņš pamato šādi: "Man ļoti patīk muguras masāžas, bet nav tā, ka sieva ir liels fans, lai tās taisītu, bet, nu, es, protams, saprotu viņas veselības statusu, tāpēc es slepus izmantoju opciju tikt pie kaut kā patīkama."
Viesturs ir pārliecināts, ka uzdevumu var pielāgot sievas fiziskajām iespējām, piemēram, masējot stāvus, tāpēc viņš joprojām cer uz stundu ilgu atpūtu.
