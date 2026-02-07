Ar saviļņojošu ierakstu sociālajos tīklos šorīt dalījusies Austra Graša (1942–2026) ģimene: "Mani mīļie, šorīt esmu devies tālu prom. Tomēr vienmēr būšu ar jums kopā. Zeme, zeme, kas tā zeme…"
Piektdien, 7. februārī, 83 gadu vecumā mūžībā devies folklorists, aktīvs latviešu tautas tradīciju kopējs un zinātājs Austris Grasis.
Austris Grasis dzimis 1942. gada 1. jūnijā. Krietnu sava mūža daļu viņš aizvadīja trimdā, taču visa viņa dzīve bija cieši saistīta ar latviešu kultūras telpu. Viņš darbojās valodniecībā, reliģiju vēstures izpētē, tulkošanā, bet visplašāk bija pazīstams kā latviešu folkloras pētnieks un popularizētājs.
"Tautas mūzika ir neizsmeļama. Tur ir visam mūžam, ko dziedāt un darīt. To es arī esmu centies darīt visu mūžu,"
pērnā gada aprīlī sacīja Austris Grasis, saņemot balvu "Austras koks" par mūža ieguldījumu folklorā, intervijā Latvijas Radio "Klasika" raidījumā "Etnovēstis".
Latvijas kultūras vide zaudējusi vienu no saviem klusajiem, bet nozīmīgajiem balstiem.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Austra Graša ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem un domubiedriem.
