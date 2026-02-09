"Noplokot atmodas eiforijai un atjaunojot Latvijas neatkarību "de facto", būtiskas pārvērtības skāra arī latviešu presi – brīvā uzņēmējdarbība, privatizācija, peļņas iespējas un kraha draudi preses izdevējus ietekmēja tikpat lielā mērā kā citu nozaru uzņēmumus.
Pirmajā neatkarību atguvušās Latvijas desmitgadē ceļu pie lasītājiem sāka vairāki jauni preses izdevumi, bet vienlaikus daudzi vārdi no periodikas reģistriem pazuda. Šajā grāmatā atrodams gan divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados ar preses izdošanu saistīto notikumu izklāsts, gan tajā laikā presē strādājošo atmiņu stāsti." Tā grāmatu "Latviešu prese trakajos deviņdesmitajos" pieteikuši izdevēji. Izdevuma sastādītāji – Voldemārs Hermanis, Ēriks Hānbergs, Osvalds Zebris.
Pagājušā gadsimta deviņdesmitie gadi ir laiks, kad omonieši ieklupa Preses namā un redakcijas bija spiestas meklēt patvērumu citviet, kad laikrakstu tirāžas sasniedza neatkārtojamus rekordaugstumus, kad iznāca simtiem raibas tematikas drukas izdevumu, kad cilvēki kāri tvēra jaunumus, lasot rīta un vakara avīzes, kad "prese bija brīva kā nekad" un avīžniecība piedzīvoja zelta laikmetu.
Atmiņās par šo laikposmu grāmatā dalās bijusī "Atmodas" redaktore Elita Veidemane, "Latvijas Jaunatnes" žurnāliste Inta Briede-Lehmusa, "Latvijas Jaunatnes", vēlāk "Dienas" ekonomikas komentētājs Guntis Rozenbergs, "Rīgas Balss" žurnālists Oļģerts Tipāns, žurnāla "Avots" redaktors Aivars Kļavis un citi autori. "Latvijas Avīzi" (toreiz "Lauku Avīze") pārstāv Andris Grīnbergs, Ilze Būmane un Pēteris Leiškalns.
Īstie vaininieki pie atmiņu krājuma iznākšanas tagad atkal satikās "Latvijas Avīzes" redakcijā – idejas motors, bijušais "Neatkarīgās Cīņas" (vēlāk "NRA") redaktora biedrs Ēriks Hānbergs, galvenais materiālu apkopotājs, "NRA" starptautisko notikumu nodaļas vadītājs Voldemārs Hermanis un abu veterānu jaunākais palīgs, kurš darba gaitas presē uzsāka tā sauktajā "Necīņā", Osvalds Zebris. Satikās tāpat kā toreiz, pirms trijiem gadiem, kad vakarēja Ērika Hānberga viesmīlīgajā namā un sprieda, ka deviņdesmitie jāatceras.
Ē. Hānbergs: Īstais impulsētājs bija "NRA" bijušais komercdirektors, trešais kolēģis Jakubāna (Andris Jakubāns (1941.–2008., noteiktu laiku bija laikraksta "Neatkarīgā Cīņa" galvenais redaktors; – Red.) un Hānberga kompānijā Mihails Soifers, kurš gribēja atcerēties trakos deviņdesmitos, kā sāka un kā varēja pastāvēt pirmā lieltirāžas privātā avīze "Neatkarīgā Cīņa". Diemžēl Miša aizdevās mūžībā, un viss pārtrūka. Soifera doma bija arī iesaistīt visus tālaika preses izdevumu pārstāvjus, lai rakstītu atmiņas. Tomēr ar citu domubiedru atbalstu ideja tika uzturēta – un trijatā satikāmies pirms gadiem trim, pārstāvot dažādu paaudžu skatījumu. Norunājām sākt veidot grāmatu saturiski un piesaistīt autorus.
Kādai auditorijai domāta grāmata, kam varētu interesēt žurnālistu piedzīvotais pirms trīsdesmit gadiem, ja avīze būtībā ir viendienīte?
V. Hermanis: Kāds redaktors teicis – avīze dzīvo vienu dienu, bet labi raksti krietni ilgāk.
O. Zebris: Auditorija ļoti liela, un lasītāju skaits varētu iet tikai plašumā. Pirmajā brīdī var šķist, ka interese par izdevumu būtu žurnālistiem, fotogrāfiem, tiem, kas dzīvojās pa Preses namu, bet nav nejaušība, ka šodien kino, teātris, citas mākslas pievēršas deviņdesmito atspoguļošanai. Jaunajai paaudzei šis pārmaiņu laiks ir nesaprotama abstrakcija ar lielu vēlmi izzināt. Manai meitai astotklasniecei Džemmai ir pilnīgi nesaprotami, kā bija iespējams dzelzs priekškars, nebrīve, un kā viss mainījās. Prese ir parādība, un avīze šodien kļūst par eksotiku jauniem cilvēkiem, līdz ar to kombinācija – laikraksti plus deviņdesmitie – ir kaut kas savdabīgs un saistošs jauniešiem, kurus interesē pasaulē notiekošais.
Ē. Hānbergs: Tagad visgrūtākais ir ne tikai par presi, bet par lauksaimniecību un ekonomiku pastāstīt nākamajām paaudzēm – kā tas bija. To piedzīvoju, tiekoties skolā, kur biju aicināts stāstīt par prozu un romāniem. Kad minēju, ka esmu daudz rakstījis kolhozu literatūru, skolotāja atvainojās, ka pārtrauc, un teica – Hānberga kungs, vispirms izstāstiet audzēkņiem, kas ir kolhozs. Tā uz katra soļa. Braucu ar paziņu ģimeni mazajā busiņā. Pie horizonta, ļoti tāli, izlaisti jaunlopi. Meitenīte ierunājas – mammu, kāpēc tur tik daudz suņu? Meitiņ, tie taču teļi! Seko nākamais jautājums – un kas ir teļi?