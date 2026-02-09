Ledus iešana Latvijas upēs šogad var noritēt ar paaugstinātu ledus sastrēgumu un applūšanas risku, tomēr izšķiroša nozīme būs pavasara laikapstākļiem, norādīja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).
LVĢMC hidroloģe-metodiķe Līga Klints skaidro, ka nelabvēlīgākais scenārijs būtu liels sniega daudzums upju baseinos kopā ar strauju, siltu un lietainu pavasari — tādos apstākļos ledus iešana un applūšana var notikt ļoti strauji. Savukārt pakāpeniska pavasara iestāšanās ļautu paliem noritēt mierīgāk un ar mazākām sekām.
Patlaban daudzas upes ir aizsalušas garos posmos, vairākviet izveidojušies ledus sablīvējumi, kas jau paaugstinājuši ūdens līmeni. Ilgstošais sals šobrīd situāciju stabilizē, jo ūdens līmenis lēnām krītas un vižņu sakopojumi tiek izskaloti. Vienlaikus plaša ledus josla Rīgas līcī var apgrūtināt ledus iziešanu no upēm.
Pēc LVĢMC ekspertu un Lietuvas partneru secinājumiem projektā par ledus plūdu pārvaldību, visjutīgākie posmi sastrēgumu veidošanās ziņā ir Lielupes augštece no Mūsas un Mēmeles satekas līdz Sesavas ietekai, kā arī Daugava posmā no Neretas līdz Aiviekstei.
Ledus sastrēgumu veidošanos ietekmē upju gultnes īpatnības —
šaurākās vietās ledus un vižņu masa var sablīvēt straumi. LVĢMC ir izstrādājis ledus plūdu riska un draudu kartes ar dažādām varbūtībām, ņemot vērā arī klimata pārmaiņu ietekmi līdz gadsimta beigām.
Centra mājaslapā pieejama arī plūdu riska informācijas sistēma, kur regulāri atjauno datus par ūdens līmeni, caurplūdumu, gaisa un ūdens temperatūru, kā arī applūstošo teritoriju kartes Daugavas, Lielupes, Gaujas un Ventas baseinos. Šī informācija palīdz atbildīgajām iestādēm koordinēt rīcību plūdu gadījumos.
Plūdu un palu laikā darba dienās sistēmā tiek publicēti arī hidrologa komentāri par aktuālo situāciju un tuvākajām prognozēm.
Speciāliste atgādina, ka uzturēties uz ledus ir bīstami, jo tā biezums ir nevienmērīgs. Upēs ledus vidējais biezums pašlaik ir 11 līdz 43 centimetri, savukārt ezeros tas vietām sasniedz līdz 33 centimetriem.
