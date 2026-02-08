Martā iznāks grāmatā, bet jau tūlīt pie "Latvijas Avīzes" lasītājiem turpinājumos nonāks Ilzes Upītes jaunākais romāns "Fortūnas izvēle".
Pēc vairākiem Zviedrijā pavadītiem gadiem Odrija atgriežas Latvijā. Dzīve jauno sievieti nav saudzējusi: tēvs miris jau viņas bērnībā, deviņpadsmit gados savas pārgalvības dēļ smagi cietusi avārijā, tās dēļ izirusi arī pirmā īstā mīlestība. Zviedrijā Odai izdevies uzbūvēt gan profesionālo, gan privāto dzīvi, tomēr nupat vīrs pateicis, ka vēlas šķirties, jo iemīlējies citā. Atkal viss jāsāk no sākuma, tomēr tagad viņa vairs nav tā patmīlīgā, impulsīvā būtne, kuru iepazinām romānā “Fortūnas domino”. Attiecības ar lielo māsu Grētu kļuvušas līdzvērtīgākas, un pēc nejaušas satikšanās Odrija jūtas gatava atjaunot arī attiecības ar Ēriku. Vai tā būs tikai draudzība, vai arī senās jūtas atgriezīsies jaunā, nobriedušākā formā?
Tiem, kas lasījuši “Fortūnas domino”, šī būs lieliska iespēja atkal satikt, bet pārējiem iepazīt Odriju un viņas lielo māsu Grētu. Vai pastāstīsi, lūdzu, kā pie tevis atnāca Grētas un Odas tēli un ko viņas piedzīvojušas laikā starp abiem romāniem?
I. Upīte: Nav nekāds noslēpums, ka “Fortūnas domino” pie manis atnāca visvieglāk no visām līdzšinējām grāmatām, informācija plūda pa pirkstu galiem, un es ļoti skaidri redzēju arī Grētas un Odrijas attiecību rakstu. Viņas abas bija meklējumos, lai gan katra meklēja kaut ko savu. Grētai vajadzēja atrast savu profesionālo ceļu, lai darītu to, ko viņa tiešām gribēja, savukārt Odrija vidusskolas pēdējā klasē gatavojās spert soli pieaugušāka cilvēka dzīvē. Pats galvenais – Grētas pasaulē dominēja jautājums, “kā es padarīšu sevi laimīgu”, bet Odrijas dzīvē – “kādas lietas mani padarīs laimīgu”.
Šajā laikā viņas abas iemācījušās, kā tas ir – būt jaunās lomās. Grētas gadījumā tā ir sievas un mātes loma. Kaut arī viņa kļuvusi rūdītāka, tas tāpat nepasargā no brīžiem, kad jūtas ievainojama, apmulsusi un šaubās – vai esmu gana laba? Vai esmu darījusi gana labi? Droši vien tāpat kā vairums no mums kādā dzīves periodā. Savukārt jaunākā māsa Odrija ir mācījusies, kā izkāpt no upura lomas un ņemt dzīves grožus savās rokās. Viņas atskabargainums ir daļēji transformējies apzinātākā dzīves pozīcijā, mazliet pieklusis egoisms.
“Fortūnas izvēle” lielā mērā ir romāns par otrajām iespējām. Ir cilvēki, kas tām tic, un ir cilvēki, kuri strikti uzskata, ka vienā upē divreiz iekāpt nav iespējams. Ko dara romāna tēli, uzzināsim, bet ko par otrajām iespējām domā tu pati?
Es neesmu pret otrajām iespējām, ja tas saistīts ar labumu videi, cilvēkiem, dzīvniekiem, piemēram, otrreiz pārstrādājamie materiāli apģērbiem, tāpat es mēdzu atdodt grāmatas, lai tās tupina dzīvi citur, atbalstīt cietušus dzīvniekus.
Arī profesionālajā dzīvē – ja kaut kas nav sanācis, pamācies un mēģini atkal, ja tas joprojām aktuāli. Bet ar otrajām iespējām attiecībās es parasti esmu daudz piesardzīgāka.
Jo, samainot vietām saskaitāmos, rezultāts nemainās, un reizēm pat nevajag daudz, lai, precīzi trāpot pa vājo vietu, lāpīts trauks saplīstu. Man šķiet, tāpat ir arī ar attiecību iekšējo dinamiku. Tas ir risks, ko uzņemies, un ir jāizlemj, vai to vēlies vai ne.