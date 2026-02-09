Slovēnijas tehnoloģiju uzņēmums "Ngen" plāno investēt aptuveni 50 miljonus eiro akumulatoru enerģijas uzkrāšanas projektā Latvijā, izmantojot "Teslas" tehnoloģijas.
Lēmums par investīcijām Baltijas valstīs saistīts ar Baltijas valstu sinhronizāciju ar Eiropas kontinentālo elektrotīklu, kas pavērusi jaunas uzņēmējdarbības iespējas energosistēmas stabilitātes nodrošināšanai. Pašreiz elektroapgādes sistēmai trūkst elastības, taču šo problēmu var risināt ar enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām. Projekts paredz akumulatoru sistēmas izveidi ar 100 megavatu (MW) jaudu un uzkrāšanas ietilpību līdz 200 megavatstundām (MWh). Lai to īstenotu, "Ngen" iegādāsies uzņēmumu "Liepāja ESS".
"Ar "Liepāju ESS" esam noslēguši vienošanos par 100 MW/200 MWh baterijas pieslēgumu Grobiņas apakšstacijā. Nākamais solis ir pieslēguma līguma noslēgšana. Iecerētās baterijas ir nozīmīgs apjoms Latvijas energosistēmas elastībai un stabilitātei. Grobiņa ir stratēģiski nozīmīga vieta energosistēmā – tur ir izbūvēts Latvijā pirmais sinhronais kompensators sistēmas inercei un stabilitātei, caur Grobiņu iet "Kurzemes loks", kas ir ne tikai nozīmīgs nacionālas nozīmes infrastruktūras objekts, bet arī savieno mūsu energosistēmu dienvidos ar Lietuvu un ziemeļos ar Igauniju. "Augstsprieguma tīkla" (AST) veiktās investīcijas Kurzemē ļauj pārvades tīklam arī pieslēgt jaunus lietotājus un veicina reģiona ekonomisko attīstību, ko apliecina arī Slovēnijas uzņēmuma "Ngen" interese," vērtē AST valdes loceklis Arnis Daugulis, atzīstot, ka bateriju loma Latvijas energosistēmā turpmākajos gados būtiski pieaugs. "Pašlaik Latvijā uzstādīto elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu jeb BESS kopējā jauda ir aptuveni 200 MW, bet turpmākajos gados būtu vēlama vismaz desmit reizes lielāka jauda. Baterijas ir daudzfunkcionāla infrastruktūra, kas veicina energosistēmas elastību un darbības stabilitāti. Papildus enerģijas uzkrāšanas funkcijai baterijas spēj arī nodrošināt tādus energosistēmai nepieciešamus palīgpakalpojumus kā frekvences regulēšanas rezerves un sprieguma regulēšana. Palielinot atjaunīgās enerģijas integrāciju, aizstājot dārgāku pīķa ģenerāciju un nodrošinot lētākus palīgpakalpojumus, baterijas veicina arī elektroapgādes izmaksu samazināšanu," norāda A. Daugulis.
Šobrīd plaši tiek izmantota iespēja pieslēgt bateriju elektrotīklam hibrīda pieslēguma veidā kopā ar elektrostaciju, tādējādi vienkāršojot un palētinot pieslēgšanos elektrotīklam.
