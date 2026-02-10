Japānas premjerministres Sanajes Takaiči vadītā konservatīvā Liberāldemokrātiskā partija (LDP) svētdien notikušajās pirmstermiņa parlamenta apakšpalātas vēlēšanās guvusi pārliecinošu uzvaru, kas atvieglos valdības vadītājas iespējas īstenot ieplānotās reformas.
Takaiči prasmīgi izmantoja savu personīgo popularitāti, lai panākumus gūtu arī LDP, kuru pēdējos gados bija novājinājuši skandāli un atbalsta kritums sabiedrībā.
Labākais sasniegums
LDP vēlēšanās izcīnījusi 316 vietas parlamenta apakšpalātā, kurā kopā ir 465 deputāti. Līdz šim partija parlamentā bija pārstāvēta ar 198 deputātiem. Pirms vēlēšanām Takaiči pavisam nelielu vairākumu parlamentā nodrošināja ar koalīcijas partneru atbalstu, bet tagad tikai viņas partijai vien tajā būs vairāk nekā divas trešdaļas deputātu. Turklāt Takaiči vadībā LDP ir spējusi panākt labāko rezultātu kopš partijas dibināšanas 1955. gadā. Jāpiebilst, ka vēl 36 vietas izcīnījusi konservatīvā Inovāciju partija ("Ishin"), kas pašlaik ir koalīcijā ar LDP. Pamatīgu kritumu savukārt vēlēšanās piedzīvojusi Centriskā reformu alianse, kurā janvārī apvienojās Japānas konstitucionālā demokrātiskā partija un bijušie LDP koalīcijas partneri "Komeito", vēsta Japānas mediji. Šo partiju vietu skaits sarucis no 172 līdz 49.
Divu trešdaļu vairākums parlamenta apakšnamā LDP dos iespējas pārvarēt augšpalātas, kur šī partija ir mazākumā, veto tās virzītajiem likumprojektiem, kā arī piešķirs tiesības rosināt konstitūcijas grozījumus.
Šāds vairākums arī ļaus partijas biedriem vadīt visas apakšpalātas komitejas. Kad jaunais parlaments šomēnes sanāks uz pirmo sēdi, tā pirmais uzdevums būs apstiprināt Takaiči valdības vadītājas amatā, bet pēc tam viņa paziņos sava kabineta sastāvu. Parlamentam arī būs jālemj par budžetu 2026. finanšu gadam, kas sākas aprīlī.
Premjeres popularitāte
Takaiči valdības vadīšanu uzņēmās pagājušā gada oktobrī, kļūstot par pirmo sievieti Japānas premjera amatā. Pirms viņas premjera amatu ieņēma Sigeru Isiba, kura vadībā gada laikā LDP zaudēja vairākumu abās parlamenta palātās. Takaiči, kura pārstāv LDP konservatīvāk noskaņoto spārnu, oktobra sākumā uzvarēja partijas līdera vēlēšanās, pārspējot mērenāk noskaņotus kandidātus. Lai arī LDP, kas Japānā pie varas bijusi gandrīz nepārtraukti pēdējos 70 gadus, bija piedzīvojusi popularitātes kritumu, Takaiči valdības vadītājas amatā baudījusi lielu popularitāti. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka viņu kā premjeri pozitīvi vērtē aptuveni 70% japāņu. Takaiči nolēma izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas, cerot pārvērst savu personīgo popularitāti visas partijas uzvarā vēlēšanās. Premjeres lēmums riskēt ir attaisnojies.
Panākumus vēlēšanās Takaiči guvusi, pateicoties savai darba ētikai, aktīvajai dalībai sociālajos medijos un personības harismai, vērtē telekanāls CNN. Apskatnieki vērš uzmanību uz viņas draudzīgo pieeju attiecībās ar citu valstu līderiem. Tā, piemēram, lielu ievērību izpelnījusies viņas tikšanās ar Dienvidkorejas prezidentu Li Džemjunu, kuras gaitā abi politiķi spēlējuši bungas.
Takaiči arī izdevies izveidot labas attiecības ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, kurš pāris dienu pirms Japānas parlamenta vēlēšanām paziņoja par "pilnīgu atbalstu" premjerei.
Tramps pēc vēlēšanām arī apsveica Takaiči ar uzvaru un uzsvēra, ka viņa ir "augsti cienīta un ļoti populāra līdere". Vēlēšanu uzvarētāja savukārt norādījusi, ka abu valstu aliansei ir "neierobežots" potenciāls.
Imigrācija un aizsardzība
Takaiči pirms vēlēšanām ir solījusi padarīt stingrāku valsts imigrācijas politiku, pārskatīt ārzemnieku iespējas Japānā iegādāties zemi, kā arī apkarot ārvalstnieku nevēlēšanos maksāt nodokļus. Kritiķi tikmēr norāda, ka Japānā, kurā citu valstu pilsoņu skaits ir aptuveni 3% no visiem iedzīvotājiem, koncentrēšanās uz imigrāciju tikai rada nemieru sabiedrībā. Šaubas paustas arī par Takaiči solījumiem tērēt vairāk un vienlaikus mazināt nodokļus, lai tādā veidā stimulētu ekonomisko izaugsmi. Japānas valsts parāds attiecībā pret iekšzemes kopproduktu jau tagad ir viens no lielākajiem pasaulē, tomēr Takaiči norāda, ka vēlētāji devuši mandātu "atbildīgai, aktīvai fiskālajai politikai". Apskatnieki sagaida, ka Takaiči valdība paaugstinās izdevumus aizsardzībai, uz ko aicinājis arī ASV prezidents. Takaiči valdība arī varētu atvieglot pašlaik ļoti stingros bruņojuma eksporta ierobežojumus, lai tā ļautu Japānas bruņojuma nozarei ielauzties pasaules tirgū. Liela uzmanība tiek pievērsta Japānas attiecībām ar Ķīnu, tostarp Taivānas jautājumā. Pagājušā gada novembrī, uzrunājot parlamentu, Takaiči izteicās, ka Japāna varētu militāri iejaukties, ja Ķīna uzbruktu Taivānai, ko Pekina uzskata par savu teritoriju. Takaiči izlēmīgais vadības stils un atbalsts tradicionālajām vērtībām raisījis salīdzinājumus ar bijušo britu premjeri Mārgaretu Tečeri, kuru arī pati Takaiči ir pieminējusi kā iedvesmas avotu. Savukārt pati Japānas premjerministre kļuvusi par atdarināšanas cienīgu paraugu daudziem gados jauniem vēlētājiem, kuri sekmējuši viņas uzvaru vēlēšanās.
