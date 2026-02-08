47 gadu vecumā pēc cīņas ar vēzi miris amerikāņu rokgrupas "3 Doors Down" līderis, dziedātājs un dziesmu autors Breds Arnolds (1978–2026), sestdien paziņoja grupa.
Arnolds 2025. gada maijā atklāja, ka viņam diagnosticēta ceturtās stadijas nieru vēža forma, kas bija izplatījusies plaušās. Neraugoties uz slimību, mūziķis publiski uzsvēra, ka nebaidās no diagnozes un aicināja fanus viņu atbalstīt ar lūgšanām.
Kā viens no grupas dibinātājiem Arnolds būtiski ietekmēja 2000. gadu rokmūzikas skanējumu. 3 Doors Down pazīstama ar tādiem hitiem kā Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone un Loser. Dziesmu Kryptonite Arnolds sarakstīja jau 15 gadu vecumā.
Grupa dibināta Misisipi štata 90. gadu vidū, ieguvusi trīs Billboard Music balvas, bet debijas albums The Better Life kļuva par vienu no gada pārdotākajiem ASV. Arnolds atklāti runājis arī par cīņu ar alkoholismu un kopš 2016. gada bija skaidrā.
Mūziķis aktīvi iesaistījās labdarībā – 3 Doors Down 2004. gadā izveidoja fondu The Better Life Foundation, kas palīdz bērniem, kam nepieciešams atbalsts.
