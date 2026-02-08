Francijā 24 gadus vecs vīrietis 31. janvāra vēlā vakarā nonācis Tulūzas slimnīcā, kur mediķi pacienta ķermenī atraduši Pirmā pasaules kara artilērijas lādiņu, ziņo ārvalstu mediji.
Vīrietis neatliekamās palīdzības nodaļā vērsās ar sūdzībām par stiprām sāpēm. Neatliekamās operācijas laikā ārsti konstatēja, ka
taisnajā zarnā atrodas aptuveni 20 centimetrus garš 1918. gada artilērijas lādiņš.
Drošības apsvērumu dēļ mediķi izsauca sapierus un ugunsdzēsējus, kā arī uz laiku noteica drošības pasākumus slimnīcas telpās. Speciālisti vēlāk secināja, ka munīcija sprādziena risku nerada, un to nogādāja neitralizēšanai.
Pēc operācijas pacients palika slimnīcā mediķu uzraudzībā. Vietējie mediji vēstījuši, ka viņu varētu iztaujāt tiesībsargājošās iestādes, jo Francijā šāda veida munīcijas aprite ir stingri reglamentēta.
Precīzi apstākļi, kā lādiņš nonācis vīrieša ķermenī, oficiāli nav skaidroti.
