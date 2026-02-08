Ķīna aizliegs slēptos automašīnu durvju rokturus, kļūstot par pirmo valsti pasaulē, kas drošības apsvērumu dēļ atsakās no šī pēdējos gados elektroauto dizainā iecienītā risinājuma. Jaunie noteikumi attieksies uz visiem valstī pārdotajiem automobiļiem, īpaši ietekmējot elektrisko transportlīdzekļu segmentu.
Ķīnas Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrija paziņojusi, ka no 2027. gada 1. janvāra visiem vieglajiem auto būs jābūt mehāniskiem durvju atvēršanas rokturiem gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Tas faktiski aizliedz slēptos vai tikai elektroniski darbināmos rokturus, kas kļuvuši populāri elektroauto dizainā.
Regulators norāda, ka šāds lēmums pieņemts drošības dēļ — pēc vairākām avārijām
konstatēts, ka elektroniskie rokturi var nedarboties pēc sadursmēm vai elektroapgādes zuduma,
apgrūtinot izkļūšanu no auto vai glābēju piekļuvi salonam. Noteikumos paredzētas arī minimālās prasības rokturu satveršanai un vizuālas norādes salonā, kā durvis atvērt manuāli.
Automašīnām, kas jau saņēmušas apstiprinājumu tirdzniecībai, paredzēts pārejas periods līdz 2029. gada sākumam, lai pielāgotu dizainu.
Slēptie, virsbūvē ielaistie rokturi kļuva plaši pazīstami pēc to ieviešanas "Tesla" modeļos, kur tie palīdz uzlabot aerodinamiku un palielināt nobraukuma rezervi. Šāds dizains vēlāk izplatījās arī citu ražotāju elektroauto. Ķīnas mediji lēš, ka aptuveni 60% no 100 pirktākajiem elektroauto un hibrīdauto valstī ir aprīkoti ar slēptajiem rokturiem.
Diskusijas par šo risinājumu pastiprinājās pēc vairākiem skaļiem negadījumiem. Pērn Čendu pilsētā
pēc avārijas glābējiem bija grūtības atvērt degoša "Xiaomi" elektroauto durvis.
Līdzīgi gadījumi radījuši bažas arī citviet pasaulē.
ASV ceļu satiksmes drošības uzraugi iepriekš saņēmuši sūdzības par elektroniski darbināmiem durvju rokturiem, un arī Eiropā amatpersonas diskutē par to drošību ārkārtas situācijās. Izmeklēšanās konstatēti gadījumi, kad pasažieri bijuši iesprostoti automašīnās pēc elektroapgādes zuduma.
Ķīna ir lielākais elektroauto tirgus pasaulē un nozīmīgs auto eksporta centrs, tāpēc tās noteikumi nereti ietekmē arī globālās ražošanas tendences. Nozares eksperti pieļauj, ka
daļa ražotāju varētu vienkāršot konstrukcijas, lai izvairītos no atšķirīgu dizainu uzturēšanas dažādām valstīm.
Daži Ķīnas autoražotāji jau sākuši atgriezties pie tradicionālākiem rokturiem, kamēr citu uzņēmumu reakcija vēl tiek gaidīta.
