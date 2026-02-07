Pasaulē būtu iespējams novērst līdz pat 40% vēža gadījumu, mazinot zināmos riska faktorus, liecina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (IARC) pētījums.
Pētījumā secināts, ka 2022. gadā aptuveni 37% no visiem jaunajiem vēža gadījumiem — ap 7,1 miljonu saslimšanu — bija saistīti ar faktoriem, kurus iespējams ietekmēt vai novērst. Analīze aptvēra datus no 185 valstīm un 36 vēža veidiem.
Kā nozīmīgākais novēršamais riska faktors minēta smēķēšana,
kas saistīta ar 15% jauno vēža gadījumu. Tālāk seko infekcijas, tostarp cilvēka papilomas vīruss un B hepatīts, kā arī alkohola lietošana. Pirmo reizi šāda mēroga pētījumā iekļauti arī vairāki infekciju izraisīti vēža riski.
Īpaši bieži ar novēršamiem cēloņiem saistīti plaušu, kuņģa un dzemdes kakla vēža gadījumi. Plaušu vēzis lielākoties saistīts ar smēķēšanu un gaisa piesārņojumu, kuņģa vēzis — ar kuņģa baktērijas Helicobacter pylori izraisītu infekciju, bet dzemdes kakla vēzis galvenokārt ar cilvēka papilomas vīrusu.
Analīze uzrāda arī ievērojamas atšķirības starp dzimumiem.
Vīriešiem novēršamu vēža gadījumu īpatsvars ir lielāks nekā sievietēm.
Tāpat novērojamas būtiskas reģionālās atšķirības, ko ietekmē dzīvesveids, vides faktori, veselības politika un veselības aprūpes sistēmu kapacitāte.
PVO uzsver, ka vēža mazināšanā svarīga loma ir profilaksei — stingrākai tabakas un alkohola kontrolei, vakcinācijai pret cilvēka papilomas vīrusu un B hepatītu, gaisa kvalitātes uzlabošanai, kā arī fizisko aktivitāšu veicināšanai un veselīgam uzturam.
Speciālisti norāda, ka savlaicīga profilakse ne tikai samazina saslimstību, bet arī ilgtermiņā mazina veselības aprūpes izmaksas un uzlabo sabiedrības veselības rādītājus kopumā.
