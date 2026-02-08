Plašie ielu protesti pret Irānā valdošo teokrātisko režīmu, ko izraisīja augstā inflācija (vidēji 45% gadā) un Irānas valūtas devalvācija, ir noplakuši pret demonstrantiem vērsto represiju dēļ. 

Drošības spēkiem šaujot uz protestētājiem, nogalināti vairāki tūkstoši cilvēku, un ir bažas, ka upuru skaits vēl pieaugs, jo daudzi ievainotie demonstranti baidās vērsties pēc palīdzības slimnīcās, lai netiktu arestēti. ASV prezidenta Donalda Trampa brīdinājumu ietekmē Irānas režīms vismaz pagaidām ir atteicies izpildīt nāvessodus aizturētajiem un jau notiesātajiem protesta akciju dalībniekiem. Kā tālāk varētu attīstīties notikumi Irānā, un kādai būtu jābūt Latvijas pozīcijai šajā sakarā?

