Sērijveida slepkava Stīvs Raits Lielbritānijā atzinies 17 gadus vecās Viktorijas Holas nolaupīšanā un slepkavībā 1999. gadā — tas noticis vairāk nekā septiņus gadus pirms piecu sieviešu nogalināšanas Safolkā. Par to viņš jau izcieš mūža ieslodzījumu.
67 gadus vecais Raits pirmdien Londonas Centrālajā krimināltiesā negaidīti mainīja savu iepriekšējo liecību un atzina vainu slepkavībā, kā arī citas 22 gadus vecas sievietes nolaupīšanas mēģinājumā.
Šī ir pirmā reize, kad Raits atzinis savu vainu slepkavībā. Par piecu sieviešu nogalināšanu 2006. gadā viņš 2008. gadā tika notiesāts uz mūža ieslodzījumu bez iespējas tikt atbrīvotam, taču vainu šajos noziegumos līdz šim noliedza.
Viktorija Hola pazuda 1999. gada 19. septembrī pēc naktskluba apmeklējuma Fēlikstovā. Viņa bija ceļā uz mājām Trimlijā Sentmerijā un pazuda vien dažu simtu metru attālumā no dzīvesvietas. Jaunietes ķermeni pēc piecām dienām atrada grāvī pie Kritingas Sentpīteras, aptuveni 40 kilometru attālumā no vietas, kur viņa pēdējo reizi redzēta. Hola tobrīd mācījās vidusskolas pēdējās klasēs un plānoja studēt socioloģiju universitātē.
Safolkas policija norāda, ka
Holas ģimene uz taisnīgumu gaidījusi vairāk nekā 26 gadus.
Izmeklētāji uzsver, ka atzīšanās ļāvusi izvairīties no ilgstoša tiesas procesa, tomēr ģimenes pārdzīvotās ciešanas tas nemazina.
Prokuratūra iepriekš norādījusi uz līdzībām starp Holas slepkavību un vēlākajiem noziegumiem — visos gadījumos upuri tika nosmacēti un atstāti līdzīgās vietās, turklāt viņām bijis līdzīgs ārējais izskats. Izmeklēšanā izmantoti DNS un citi kriminālistikas pierādījumi.
Raits pašlaik atrodas stingra režīma cietumā Vorčesteršīrā.
