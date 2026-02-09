Televīzijas raidījumā "Ģimene burkā" mūziķa Laura Valtera sieva Vita ļāvās nostalģiskām atmiņām par savu un vīra laulību ceremoniju. Lai gan abi kopīgu ceļu gāja jau sešus gadus, oficiālu jāvārdu viņi teica 2017. gadā, sarīkojot neaizmirstami greznas svinības.
Kamēr Vitas jaunākā meita Anna gatavojās ziemas fotosesijai stallī, Vita pamanīja zīmīgu sakritību – šī vieta atrodas tieši blakus Bruknas ciemam, kur aizsākās viņu laulības dzīve. Raugoties uz meitu zirga mugurā, Vita kavējās atmiņās: "Tieši šeit, uz šī krustojuma, 2017. gadā mēs – es, Lauris un bērni – kāpām zirgu karietē un tur mēs braucām un precējāmies."
Kāzu svinīgā daļa tika aizvadīta Bruknas baznīcā, un zirgi tajās ieņēma centrālo lomu, piepildot Vitas sen lolotu sapni. Pateicoties vietējā mācītāja atbalstam, izdevās noorganizēt balta zirga dalību ceremonijā – turklāt no tā paša staļļa, kuru tagad apmeklē viņas meita. Vita atceras savu efektīgo ierašanos: "Mūs visus atveda tajā karietē un pēc tam kāpām ārā, un es kāpu baltā zirgā. Tēvs gāja man blakus un mēs gājām pie altāra."
Interesanti, ka tolaik, pirms gandrīz deviņiem gadiem, nevienam no ģimenes locekļiem nebija pieredzes jāšanas sportā. Tagad, kad meita aktīvi darbojas stallī, Vita saskata neparastu dzīves cikla noslēgšanos: "Tagad ļoti interesanti, ka zirgs mums stāv tieši šeit, tepat aiz Bruknas...interesantas sajūtas. Arī savās kāzās zirgi mums bija iesaistīti, kaut gan tajā laikā mums vispār vēl nebija nekāda sakara ar zirgiem."
Lai gan Valteru pāra stāsts šķiet romantisks, viņu kopdzīve nav bijusi bez ērkšķiem. Pāris nav slēpis, ka viņu attiecības ir piedzīvojušas smagus pārbaudījumus, tostarp nopietnu krīzi, kuras laikā abi izvēlējās kādu brīdi dzīvot šķirti, lai vēlāk atkal atrastu ceļu viens pie otra.
VIDEO:
