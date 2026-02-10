Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas "Transparency International" jaunākajā Korupcijas uztveres indeksā (KUI) Latvijas vērtējums gada laikā pieaudzis par vienu punktu — līdz 60 punktiem.
Ar šādu rezultātu Latvija 182 valstu vidū ieņem 37. vietu. Igaunija saglabājusi 76 punktus un atrodas 12. pozīcijā, savukārt Lietuva savu sniegumu uzlabojusi par diviem punktiem, sasniedzot 65 punktus un 28. vietu.
Biedrība "Sabiedrība par atklātību — Delna" norāda, ka
viena punkta pieaugums liecina drīzāk par stabilitāti, nevis būtisku izrāvienu.
Organizācijas ieskatā, lai Latvija pārvarētu stagnāciju un pietuvotos ekonomiski attīstītāko valstu līmenim, nepieciešama lielāka politiskā griba un aktīvāka privātā sektora iesaiste korupcijas mazināšanā.
Augstāko rezultātu indeksā ieguvusi Dānija ar 89 punktiem, kas ir par punktu mazāk nekā gadu iepriekš. Somijai ir 88 punkti, bet Singapūrai — 84. Eiropas Savienības valstu vidējais rādītājs šogad ir 64 punkti, kas ir par vienu punktu zemāks nekā pērn.
"Delna" vērš uzmanību, ka kopš 2012. gada 13 ES dalībvalstīm rādītāji pasliktinājušies, bet uzlabojumi fiksēti tikai septiņās valstīs, tostarp Baltijas valstīs, kā arī Čehijā, Grieķijā, Itālijā un Īrijā. Kopumā kopš 2012. gada Igaunijas rādītājs pieaudzis par 12 punktiem, bet Latvijas un Lietuvas — par 11 punktiem.
Indeksa aprēķinā izmantoti 13 avoti, kuros apkopota ekspertu un uzņēmēju uztvere par korupcijas izplatību publiskajā sektorā. Latvija augstāk novērtēta rādītājos, kas saistīti ar demokrātijas kvalitāti, pārvaldību un godprātības regulējumu. Savukārt zemāki vērtējumi ir uzņēmējdarbības vides, investīciju risku un publisko līdzekļu izmantošanas godprātības aspektos.
Zemākais Latvijas novērtējums — 32 punkti — fiksēts "World Economic Forum Executive Opinion Survey 2025", kur minēta neoficiālu maksājumu izplatība un publisko līdzekļu izmantošana privātam labumam. Šajā avotā Igaunijas un Lietuvas rādītāji ir ievērojami augstāki.
Organizācija uzsver, ka
KUI kalpo kā signāls investoriem par valsts pārvaldības kvalitāti un konkurences vidi.
Ja pastāv aizdomas par necaurskatāmiem maksājumiem vai ierobežotu konkurenci, investori kļūst piesardzīgāki.
Indeksa dati netieši atspoguļo arī to, cik droši ir ziņot par pārkāpumiem un cik brīvi sabiedrība un mediji var uzraudzīt lēmumu pieņemšanu. "Delna" uzskata, ka trauksmes celšana Latvijā vēl nav pietiekami efektīva — lai gan regulējums atbilst ES prasībām, praksē ziņotāji bieži sastopas ar negatīvām sekām vai baidās ziņot.
Organizācija norāda, ka daļa iepriekš sniegto rekomendāciju joprojām nav īstenotas. Starp ieteikumiem minēta trauksmes celšanas kultūras stiprināšana, Valsts kontroles ieteikumu efektīvāka ieviešana, kā arī uzlabojumi augsta līmeņa korupcijas lietu izmeklēšanā.
Tāpat ierosināts ieviest prasību augstām amatpersonām deklarēt privātās intereses to rašanās brīdī, pilnveidot interešu konflikta izpratni, aktualizēt Saeimas deputātu ētikas kodeksu un stiprināt tā ievērošanu.
Uzņēmējdarbības jomā "Delna" rosina lielāku caurskatāmību, tostarp informācijas atklāšanu par pretkorupcijas politikām un patiesajiem labuma guvējiem.
Publisko līdzekļu izmantošanā organizācija aicina uz Saeimas budžeta publisku revīziju,
integritātes paktu ieviešanu iepirkumos un rūpīgu reformu risku izvērtēšanu.
Tāpat ieteikts regulāri analizēt korupcijas riskus nozarēs ar lielu publisko finansējumu, piemēram, aizsardzībā. "Delna" uzsver, ka pretkorupcijas pasākumi prasa ilgtermiņa un koordinētu īstenošanu.
Pēdējā desmitgadē Latvijas rādītājs svārstījies 55–60 punktu robežās bez noturīgas izaugsmes. 2024. gadā tas bija samazinājies līdz 59 punktiem. 2023. gadā Latvijai bija 60 punkti, 2022. un 2021. gadā — 59, 2020. gadā — 57, 2019. gadā — 56, bet 2018. un 2017. gadā — 58 punkti.
Korupcijas uztveres indekss ļauj salīdzināt valstu progresu korupcijas mazināšanā, izmantojot skalu no 0 līdz 100, kur 0 apzīmē ļoti augstu korupciju, bet 100 — tās neesamību. Rezultāts zem 50 punktiem parasti liecina par nopietnām korupcijas problēmām.
