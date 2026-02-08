Talseniece Kristīne Broka-Meļķe jau piekto gadu ir divu – Kandavas un Valdeķu – kultūras namu vadītāja.
Tie abi viens no otra atrodas vien piecu minūšu braucienā, un Kristīne ikdienā plāno abu kultūras namu pasākumus tā, lai viens papildinātu otru un pasākumi tiktu apmeklēti abos. Kristīne, priecājoties par paveikto un iesākto, teic: "Esam sapratuši, ko mīl mūsu auditorija, un tam arī strādājam. Turamies pie labām tradīcijām un esam gandarīti, ka reizēm tik pelēkajā ikdienā iedzīvotājus iepriecina daudzi un dažādi pasākumi."
Grāmata. Iedvesma dzejā
Ieejot grāmatu veikalā, ar acīm vienmēr kā pirmo meklēju nošu grāmatu plauktu un, ja vien kādas vēl nav manā īpašumā, tad noteikti to iegādājos. Nošu un dzejas grāmatas ir manas mīļākās. Dzeja mani iedvesmo, un svētdienas rītos, kad laiks uz mirkli ir apstājies un ir brīdis klusumam, savā ziemas dārzā lasu dzeju. Lepojos, ka esmu labās attiecībās ar dzejnieci Maiju Laukmani un esam sadarbojušās dažādos projektos. Apbrīnoju Maiju un nevaru saprast, kur var ņemt tik skaistus vārdus un katru dienu radīt jaunu dzejoli.
Man aktuālas ir arī bērnu un pusaudžu grāmatas, deviņgadīgā meita Rasa katru mēnesi izlasa pa vienai grāmatai, tomēr viņai mīļākās ir Jura Zvirgzdiņa grāmatas "Lauvas rūciens", "Rasas vasara" un "Rasas dienasgrāmata". Dēlam Kristeram pusaudža vecumā patīk lasīt spraigus detektīvromānus. Mājās ir grāmatu istaba, kur no griestiem līdz grīdai ir grāmatu plaukti. Visas grāmatas sagrupētas pa žanriem, un vecākās no tām ir ģimenes mantotās Bībeles. Šobrīd katru vakaru pirms gulētiešanas lasu Aināra Kostanda grāmatu "Lūgšanas pērles".
Teātris. Iekāpšana lomā
Teātri apmeklēju bieži un nebaidos arī pati iekāpt kādā lomā, kad kultūras namā izdomājam bērniem paredzētu izrādīti. Tomēr droši varu teikt, ka kandavniekiem mīļākās un gaidītākās ir mūsu amatierteātra un mūsu režisora Voldemāra Šoriņa iestudētās izrādes. Domāju, ka man ir liela privilēģija redzēt daudzas viesizrādes kultūras namā, šajā pavasarī tādas būs trīs – 26. februārī "Pidžama sešiem", 25. martā "Boeing, boeing" un 17. aprīlī "Uz visu banku!". No teātriem bērnu auditorijai mani visvairāk uzrunā režisora Armanda Ekšteta "Teātris un es" izrādes. Ir ļoti svarīgi jau no mazotnes iemācīt bērniem mīlēt teātri un apmeklēt to. Mana mamma savulaik bija pazīstama Leļļu teātra režisore.
Kino. Filmēšanas vietas
Man ļoti patīk labs kino un mīļākie aktieri ir visi "vecie" – Džeks Nikolsons, Morgans Frīmens, Liams Nīsons, Adams Sendlers, Roberts Deniro – un aktrises Merila Strīpa, Emīlija Blanta, Renē Zelvēgere, Dženifera Anistone, un tā varētu turpināt.
Kandavas kultūras namā arī rādām kino, bet tas ir samērā reti. Apmeklētākās ir bērnu kino izrādes, un pagājušajā gadā īsts grāvējs bija "Straume". Šobrīd visi Kandavā gaida "Tumšzilo evaņģēliju", kas tiks rādīts 11. februārī. Tomēr jāatzīst, ka vismīļākais seriāls kandavniekiem noteikti ir "Nelūgtie viesi", kas trīs vasaras tika uzņemts tieši Kandavas pilsētā. Šobrīd šī filma ir tik populāra, ka mūsu kultūras namu regulāri apciemo tūristi un meklē slaveno "Nelūgto viesu" soliņu, lai nofotografētos, kā arī izstaigātu pārējās filmēšanas vietas.
Izstāde. Mākslas un kultūras mazpilsēta
Katru mēnesi Kandavas un Valdeķu kultūras namā ir kāda jauna izstāde, un katra no tām ir īpaša. Manuprāt, īpaši skaista izstāde bija kandavnieces Innas Freibergas dizaina priekšmetu izstāde, Talsu fotogrāfa Ulda Balgas fotoizstāde un Elmāra Orniņa gleznu izstāde.
Ļoti gaidu jūniju, kad Kandavā notiks mākslas plenērs. Kandava noteikti ir mākslas un kultūras mazpilsēta!
Koncerts. Pilna zāle savējo
Vislabākais pēdējā laika koncerts bija "Ar sirdi Kandavā un Latvijā", kas notika Kandavas kultūras namā 16. novembrī. Katru savu režisēto pasākumu izauklēju kā bērnu, un ir milzīgs gandarījums, ja viss izdodas, kā iecerēts. Tas tiešām bija skaists un emocionāls piederības koncerts, kas pulcēja pilnu zāli savējo. Mazpilsētās tā ir panākumu atslēga – iesaistīt pasākumos vietējos cilvēkus, tad viss izdodas daudz sirsnīgāk un dabiskāk. Arī mana aizraušanās ir dziedāšana – esmu izdevusi trīs soloalbumus un vadu popgrupu "Tonis".
