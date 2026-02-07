Šova "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre, iedvesmojoties no vizītes pie sistēmiskās terapeites, uzsākusi savu pagātnes kļūdu labošanu. Terapeite Sanita Aišpure raidījuma "Burku studijā!" ietvaros deva Agritai uzdevumu — uzrakstīt īpašu vēstuli savai vecākajai meitai Esterei, lai simboliski "atlaistu" viņu no pārlieku lielās atbildības nastas.
Emociju pārņemta un asarām acīs, Agrita vēstulē atzīst, ka meitai uzliktie pienākumi varētu traucēt viņas nākotnei. Rakstiski viņa skaidro: "Tu par agru esi pieņēmusi pieaugušo funkcijas un tāpēc gribu atgādināt un pateikt tev, ka tev nav jāveic vecāku pienākums. Tev ir visas iespējas pateikt "nē". Atceries, ka tu esi arī viens no maniem bērniem un tev ir tiesības uz šo bērna lomu mūsu ģimenē."
Agrita pauž milzīgu pateicību Esterei par to, ka meita bijusi stiprs balsts visiem mājiniekiem. Emocionālajā brīdī Estere pati nolasīja rindas, kas pieliek punktu viņas pāragrajai pieaugušā lomai: "Es tevi atbrīvoju, gluži kā no darba amata, ar šo vēstuli no vecāku lomas. Tu esi brīnišķīga, fantastiska – pilnveido sevi! Vārdos nevaru aprakstīt, cik ļoti pateicīga tev esmu!"
Paškritiski vērtējot notikušo, Agrita secina, ka pati ir vainojama pie tā, ka meitai bērnība beigusies pārāk ātri. Viņa neslēpj, ka atklātība pret sevi bijusi sāpīga: "Grūti ir rakstīt savas sajūtas un emocijas, un vēl grūtāk ir atzīt savas kļūdas un tās izteikt vārdos."
Interesanti, ka pati Estere uz savu pieredzi raugās pozitīvāk. Viņa neizjūt aizvainojumu un uzskata, ka ātrā pieaugšana palīdzējusi veidot viņas personību. Meita savu bērnību sauc par laimīgu, tomēr mātes vēstules noslēgums viņu dziļi aizkustināja: "Vēlu tev visu to labāko, bet varu tev dot tikai tik, cik es varu, un vienmēr to esmu arī darījusi no visas labākās sirds. Piedod par reizēm, kad uzliku tev vairāk kā to vajadzēja – mīlu tevi ļoti! Mamma."
Tieši pēdējie vārdi par mīlestību meitai šķituši vissvarīgākie, jo ikdienā tie ģimenē izskan reti. Estere atklāja, ka viņai joprojām ir saglabāta cita mammas vēstule no sākumskolas laikiem, ko viņa pārlasa smagākos brīžos. Neskatoties uz piedzīvoto, vecākā meita pilnībā izprot mātes rīcību un izvēles, kas veiktas pagātnē.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu