Šīs ziemas bargajā salā glābēji jau vairākkārt devušies palīgā ledū iesalušiem putniem. Tomēr īsti dabas pazinēji norāda, ka tās ir sekas apsēstībai ar ūdensputnu barošanu visos pārējos gadalaikos.

Skats, kad gulbis vairs nevar pacelties no ledus un sitas ar jau asiņainiem spārniem, protams, daudziem cilvēkiem raisa līdzjūtību un liek zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai dabas sargiem, taču iemesli tam meklējami dziļāk.

Gulbji vairs nelido uz siltākām zemēm, piemēram, Poliju vai Vāciju, jo zina, ka dabūs barību tepat, skaidro Imants Jakovļevs, Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupas pārstāvis. "Bolderājas karjerā pašlaik gulbju un pīļu nav, bet cilvēki pēc inerces nāk ar veseliem spaiņiem un ber graudus, burkānus, arī nevēlamo maizi, patiesībā barojot žurkas," novērojis Jakovļevs. Tikmēr zīlītes no viņa ierīkotās barotavas gan ir pazudušas, un speķis ir neskarts. "Daļa aizlidoja, kur siltāk, daļa varbūt nobeidzās," secina Jakovļevs. Iemesls vienkāršs – zīlītes netiek piebarotas gada siltajā laikā un nav aizmirsušas prasmi meklēt barību dabā.

Palīdzība robežojas ar stulbumu

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē