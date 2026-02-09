Latvijā elektroapgādes drošums ir ievērojami uzlabots, pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā "Rīta panorāma" sacīja elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.
Viņš skaidroja, ka pašlaik Krievija un Baltkrievija vairs nevar tieši ietekmēt Latvijas energosistēmu — ne atslēdzot to no elektrotīkla, ne citādi traucējot elektroapgādi. Vienlaikus saglabājas līdzīgi riski kā citur Eiropā — dažāda veida hibrīddraudi, tostarp kiberuzbrukumi un mēģinājumi fiziski ietekmēt kritisko infrastruktūru.
"Līdz ar to šis ir nākamais solis, kuram mēs būtiski gatavojamies. Sistēmas līmenī mēs esam ļoti uzlabojuši savu apgādes drošību. Arī kiberdrošības līmenī mēs pēdējos vismaz 10 gadus esam investējuši un turpinām to darīt un
šobrīd lielāks akcents tiek likts uz fizisko drošību,"
sacīja Irklis.
Baltijas valstis pērn februārī pārtrauca darbību Krievijas kontrolētajā BRELL energosistēmā un sinhronizējās ar kontinentālo Eiropu. Pēc šī soļa elektroenerģijas tirgū jānodrošina jaudu balansēšana, lai uzturētu līdzsvaru starp ražošanu un patēriņu.
Irklis norādīja, ka balansēšanas jaudu uzturēšanas izmaksas pēdējo mēnešu laikā būtiski kritušās. Viņš atzina, ka līdz pagājušā gada jūlijam, kad šīs izmaksas vēl sedza AST, tās radīja izaicinājumus, taču gada nogalē tās jau bija ievērojami zemākas.
Pēc Irkļa prognozēm šogad šīm izmaksām vajadzētu būt divas līdz trīs reizes mazākām nekā pērn. Viņš piebilda, ka tirgus kļūst arvien dinamiskāks — balansēšanas tirgū ienāk jauni dalībnieki, īpaši bateriju tehnoloģiju jomā.
"Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka būs apstākļi, kas veicinās šo cenu samazināšanos,"
sacīja AST valdes priekšsēdētājs.
AST koncerna auditētais apgrozījums 2024. gadā sasniedza 258,607 miljonus eiro, kas ir par 5,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes — līdz 22,672 miljoniem eiro. Savukārt AST mātesuzņēmuma apgrozījums 2024. gadā samazinājās par 2,5% un bija 154,011 miljoni eiro, kamēr peļņa pieauga par 31,6% — līdz 14,764 miljoniem eiro.
AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators un pieder valstij. Uzņēmuma obligācijas ir iekļautas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.
AST ir arī vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs, turklāt uzņēmumam pieder 68,46% "Conexus" akciju.
