Cilvēcīgā un šarmantā vienkāršībā ietērpta atklāšanas ceremonija, sapņu piepildījumi, arī neizdošanās un traumas – Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles pārņem savā varā arvien spēcīgāk.
Latvijas olimpieši iesildījuši muskuļus.
Koka medaļa
Aizpērn Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija bija pārpildīta ar liberālisma amorālajām šķautnēm, tostarp kariķējot Svēto vakarēdienu. Itālieši bija mācījušies no kolēģu pieredzes, priekšplānā izceļot cilvēciskās vērtības un mēģinot sakausēt ceremonijas norisi četrās dažādās vietās. No televīzijas skatītāja viedokļa viss izdevās optimāli. Latvijas karogs Milānā stingri turējās Kaspara Daugaviņa rūdītajās rokās, bet Kortīnā graciozu riņķi apgrieza Dženifera Ģērmane.
Pirmajās spēļu dienās varējām dzīvot līdzi kamaniņu sportista Kristera Aparjoda centieniem aizcīnīties līdz medaļām, paliekot pirmajam aiz smaidīgo svītras – ceturtā vieta. Tomēr progress, salīdzinot ar Phjončhanu un Pekinu (11. un 5.). Paskatoties protokolā, gan jāsecina, ka kamanās intrigas bija maz – čempionam Maksam Langenhanam no Vācijas ātrākais laiks visos četros braucienos, austrietis Jonass Mellers visos otrais, itālietis Dominiks Fišnallers – trešais. Aparjodam arī nosacīti laba stabilitāte – trijos braucienos ceturtais laiks un tikai trešajā pēc startā pieļautās kļūdas – septītais. Viņš pats gan atzīst, ka labi bijuši vien divi braucieni, līdz ar to medaļa faktiski bija tālāk nekā laika mērītājā fiksētā puse sekundes. Gints Bērziņš ar trim stabiliem braucieniem – desmitais, pirms četriem gadiem debijā bija septītais. Abi vīri individuālās sacensības noslēdza ar sāju piegaršu un motivāciju turpināt attīstīties. Bērziņš, kuram divos braucienos bija labākais starta laiks, pat nevairījās no vārdiem – reiz es uzvarēšu. Lai izdodas! Kristeram vēl būs iespēja arī Kortīnā stafetes sacensībās.
Distanču slēpošanā skiatlonā Patrīcija Eiduka atkārtoja savu olimpisko labāko rezultātu – 23. vieta, Raimo Vīgants tieši tāpat kā pirms četriem gadiem Pekinā šajā distancē finišēja 51. Kalnu slēpotājs Elvis Opmanis debitēja ar 32. vietu nobraucienā.
Biatlona programma iesākās ar jaukto stafeti, Andrejam Rastorgujevam, Renāram Birkentālam, Baibai Bendikai un Esterei Volfai ieņemot 12. vietu. Aiz mums palika gan Igaunija, gan Lietuva.
Itāliešu lepnums
Pēc divām sacensību dienām visvairāk medaļu bija mājiniecei Itālijai – deviņas, no tām viena zelta, ko savā 35. dzimšanas dienā 3000 metros ar jaunu olimpisko rekordu izcīnīja ātrslidotāja Frančeska Lolobridžida. Nu viņai ir pilns medaļu komplekts, turklāt pirms trim gadiem Frančeska kļuva par māti.
Austrieši tikmēr lepojas ar Bendžaminu Karlu, kurš 40 gadu vecumā nosargāja čempiona titulu snovborda paralēlajā milzu slalomā, kopumā karjerā tā ceturtā olimpiskā medaļa.
Bet ASV kalnu slēpošanas leģendai Lindsijai Vonai (41) mēģinājums startēt par spīti pirms nedēļas sarautajām ceļgala krusteniskajām saitēm beidzās ar ļoti nepatīkamu kritienu nobraucienā un tās pašas kājas apakšstilba lūzumu. Viņas nogādāšanai slimnīcā atkal bija nepieciešams helikopters.
Izraēlas bobsleja komanda, kas pirmo reizi kvalificējusies olimpiskajām spēlēm, nedēļas nogalē treniņos ir apzagta, garnadžiem aiznesot ne tikai mantiskās vērtības, bet arī pases. Tas gan esot noticis kādā citā valstī, ne Itālijā, detaļas netiek atklātas.
Mūsējo rezultāti
- K. Aparjods – 4. vieta kamaniņu sportā (no 25)
- G. Bērziņš – 10. vieta kamaniņu sportā (no 25)
- P. Eiduka – 23. vieta skiatlonā (no 70)
- R. Vīgants – 51. vieta skiatlonā (no 75)
- E. Opmanis – 32. vieta nobraucienā (no 36)
- A. Rastorgujevs, R. Birkentāls, B. Bendika, E. Volfa – 12. vieta biatlona jauktajā stafetē (no 21).
Sekojam līdzi
- 10. februāris
• 10:15 – distanču slēpošana, sprinta kvalifikācija – K. Auziņa, L. Kaparkalēja, S. Krampe, R. Vīgants, L. Kaparkalējs, N. Saulītis. Fināli 12:45.
• 11:30 – šorttreks, 1000 m kvalifikācija – R. Krūzbergs, R. Bērziņš.
• 14:30 – biatlons, 20 km individuāli – A. Rastorgujevs, R. Birkentāls, R. Lozbers, E. Mise.
• 18:00 un 19:30 – kamaniņas, trešais un ceturtais brauciens sievietēm – E. Bota, K. Aparjode.
• 19:30 – daiļslidošana, īsā programma – D. Vasiļjevs, F. Kulišs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu