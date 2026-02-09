Pirms aptuveni 20 gadiem viena no populārākajām dziesmām Latvijā bija "Vysskaistuokajai meitiņai", ko izpildīja grupa "Borowa MC". Tās solists Aigars Runčis tolaik kopā ar kolēģi Guntru guva plašu atpazīstamību. Šobrīd viņa ikdiena ir krietni atšķirīga no aktīvās skatuves dzīves.
Runčis profesionāli darbojas uzņēmumā "Latvijas Mobilais telefons", kur ieņem Biznesa izaugsmes dienesta direktora amatu. Viņa pienākumos ietilpst jaunu produktu attīstība, starptautiskā sadarbība un eksporta virzienu attīstīšana. Līdzās darbam biznesā viņš joprojām muzicē ar Borowa MC — grupa turpina koncertēt un pērn izdeva singlu "Miļoj", kas tapis par godu grupas zināmākā hita jubilejai.
Dziedātāja ģimenes dzīve ir kļuvusi par nozīmīgu prioritāti. Viņa sieva Agnese strādā banku sektorā zīmolvedības jomā. Ģimenē aug trīs meitas. Vecākās mācās skolā un ir aktīvas dažādās ārpusskolas nodarbībās, piedalās konkursos un gūst labus panākumus, ar ko vecāki lepojas.
Kopumā Runča dzīvē mūzika joprojām ir klātesoša, taču līdzās stabilai karjerai un ģimenes dzīvei tā ieņem līdzsvarotu vietu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu