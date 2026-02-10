Daudzi iedzīvotāji jau saņēmuši rēķinus par pagājušā mēneša apkures pakalpojumiem, un, tā kā janvāris šogad bija samērā auksts, daudziem cilvēkiem par siltumu nākas maksāt krietni vairāk nekā citus mēnešus.
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija informējusi, ka salīdzinājumā ar decembri siltumenerģijas patēriņš janvārī kopumā pieaudzis par 50%. Siltumapgādes tarifi gan nav mainījušies.
Klimata un enerģētikas ministrija mēneša sākumā informēja, ka izvērtē mājokļa pabalstu sistēmu un skata iespējas papildu atbalsta pasākumiem, taču konkrētus lēmumus varēšot pieņemt pēc janvāra rēķinu datu saņemšanas. Pašvaldību pārstāvji informē, ka februāra sākumā, saņemot rēķinus par apkuri, ūdeni un citiem pakalpojumiem, iedzīvotāji ar tiem un ienākumus apliecinošiem dokumentiem var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, kur tiek izvērtētas tiesības saņemt mājokļa pabalstu.
"Rīgas siltums" paziņojis – lai mazinātu finanšu slogu mājsaimniecībām, no šī gada 1. janvāra līdz 31. maijam uzņēmums nepiemēros līgumsodus, ja tiks kavēti maksājumi par piegādāto siltumenerģiju laika periodā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada aprīlim. Arī vairāki pašvaldību uzņēmumi paziņojuši, ka nepiemēros līgumsodus par laikus nesamaksātiem apkures rēķiniem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu