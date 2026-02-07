Aktrise Kristena Stjuarte vairākus gadus pēc filmas "Spencer" uzņemšanas joprojām izjūt ciešu emocionālu saikni ar Velsas princesi Diānu, kuru viņa atveidoja 2021. gada psiholoģiskajā drāmā. Aktrise atzinusi, ka domas par Diānu viņu joprojām spēj aizkustināt līdz asarām. Intervijās ar ārvalstu medijiem viņa teikusi: "Es varu apraudāties par viņu jebkurā brīdī."
Stjuarte norādījusi, ka, uzturoties Londonā vai Parīzē, viņai bieži prātā nāk princese Diāna un viņas liktenis. Aktrisi īpaši uzrunājusi sabiedrības mīlestība, ko saņēma princese. Stjuarte atzinusi, ka emocionālā ietekme nav zudusi arī vairākus gadus pēc filmēšanas.
Filma "Spencer", kuras režisors ir Pablo Larrēns, vēsta par 1991. gada Ziemassvētku laiku Sandringemā, kad Diāna piedzīvoja smagu periodu laulībā ar toreizējo princi Čārlzu. Strādājot pie lomas
Stjuarte centās izprast ne tikai princeses publisko tēlu, bet arī viņas iekšējo pārdzīvojumu,
tostarp cīņu ar ēšanas traucējumiem un mediju spiedienu.
Aktrise iepriekš stāstījusi, ka filmēšanas laikā piedzīvojusi arī savdabīgu psiholoģisku spriedzi — viņai šķitis, ka Diānas klātbūtne ir jūtama. Reizēm viņa pat pieķērusi sevi aizmirstam, ka princese ir mirusi. Šo pieredzi Stjuarte raksturojusi kā emocionāli iztukšojošu.
Par Diānas lomu Stjuarte saņēma savu pirmo "Oskara" nomināciju, kā arī nominācijas "Zelta globusam" un citiem apbalvojumiem. Lai gan balvas viņa neieguva, kritiķi viņas sniegumu vērtēja augstu.
Šobrīd Stjuarte pievērsusies režijai — viņas jaunākā psiholoģiskā drāma "The Chronology of Water" nesen piedzīvojusi pirmizrādi un jau piesaistījusi kritiķu uzmanību. Tomēr aktrise neslēpj, ka loma filmā "Spencer" joprojām ir viens no emocionāli nozīmīgākajiem posmiem viņas karjerā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu