Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Biruta Bēta Rīgā: "Tik daudz apkārt negatīva, ka gribējās vairāk prieka. Tāpēc plānotais koncerts "Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"" ar Raimonda Paula dziesmām būtu bijuši tieši laikā. Taču kāds trešais spēks, nevaru to nosaukt vārdā, taču nojaušu, no kuras puses pūš šie ledainie vēji, labo ieceri izjauca. Esmu dusmīga uz mūsu kašķīgo tautas daļu, arī radošajiem, kas vērpj intrigas, rada nesaskaņas gan politikā, gan saimniecībā. Nu jau ķērušies klāt kultūrai – skandāls gan ar koncertzāli "Gors", gan ar koru kariem... Pati dzirdēju, ka sākotnēji Raimonds Pauls piekrita idejai par šiem koru svētkiem, taču tad atteicās, acīmredzot kādi intriganti, skauģi iejaucās, lai cilvēkiem atņemtu prieku, atņemtu darbu, radītu sabiedrībā šķelšanos, neuzticību organizatoriem. Pretīgi, ka uzreiz vairāki mākslinieki, diriģenti, atsakoties piedalīties, kļuva ar līkām mugurām – līdzīgi R. Blaumaņa tēlam, sulainim Sutkam. Pasākums saliedētu, gandarītu arī ārvalstu latviešus, kas atlidotu uz tēvzemi. Bija skumji dzirdēt, ka kāda kora koncertmeistare izteicās, ka svētki bez Raimonda Paula nebūšot svētīgi. Svētību dod tikai pāvests! Mani uztrauc, ka, šādā garā turpinot, no Latvijas var palikt tikai nosaukums un karogs..."
- Imants Sūna Iecavā: "Lepns prāts nav tālu no posta. Lai dievs dod bagātam palikt, bet lepnam ne. Mūsu tautai jākļūst draudzīgākai, nevajadzētu pakļauties intrigantiem. Vajadzētu rast spēku, tālredzību nosargāt savus Dziesmu svētkus, tostarp iecerēto koncertu "Manai dzimtenei" Lielajā estrādē. Šos svētkus pelnījusi gan sabiedrība, gan pats Maestro Raimonds Pauls."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Es pati raidījumu "Degpunktā" neskatos, taču tik un tā no citas informācijas uzzinu, ka Latvijā dienā pieķerot vidēji ap desmit dzērājšoferu, notiekot daudz satiksmes negadījumu. Es ierosinātu vismaz vienu dienu bez sliktām ziņām. Otrs ierosinājums – atņemt ministrijām tik daudz līdzekļu, cik tās izmantojušas savu darbinieku prēmēšanai. Ja darbinieks strādā apzinīgi, ar pilnu atdevi (tas tāpat ir viņa pienākums), nav viņam jāmaksā nekas papildus."
- Jānis Valdemiers Zalvē: "Esmu bijis meža tehniķis, mednieks, agrāk pie mums Zalvē bija saviesušies vilki, tagad vairumā redzētas lapsas. Manīts arī kāds lācis, lūsis, pērn vienu vilku nošāva. Lapsas kļuvušas tik pārdrošas. Tās var medīt visu gadu, nav noilguma, taču mednieki esot pakūtri. Manas mājas atrodas apmēram kilometru no meža, vairs nedzirdu rubeņu, griezes dziesmu, jo šos putnus noēd lapsas, arī negantie jenotsuņi, kurus padomju laikā ieveda no Sibīrijas kažokādām."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Vienmēr turi acis vaļā, dzīvē nekas nenotiek tāpat vien – dzied muzikālā apvienība "Māsas Legzdiņas". Šo domu akcentēju, lai novērtētu pašreizējo ārpolitisko situāciju – lielo valstu varām ir būtiska ietekme uz mazajām. Mums jāspēj būt saprātīgiem ārpolitikā un iekšpolitikā, lai izdzīvotu. Katrai partijai jāspēj izvirzīt īstenojamus mērķus valsts demogrāfijas, ekonomikas un iedzīvotāju labklājības uzlabošanai."
- Andrejs Madonas novadā: "Uztrauc, ka jaunieši laukos nepaliek, jo tur nav darba, investori arī neienāk mūs aplaimot, viņiem ir savi peļņas gūšanas plāni. Jāatrod līdzsvars izdevīgumam. Lai laukos cilvēkiem būtu darbs, ierosinu valdībai, pašvaldībām katrā novadā izveidot kādu ražošanas uzņēmumu (mežizstrādē, pārtikas, elektrības u. c. ražošanā), nodrošinot tam normālu infrastruktūru."
- Ivars Galanders (ieraksts "Facebook" profilā, komentējot "Latvijas Avīzes" interviju ar aktieri Vili Daudziņu): "Vectēva lomas Vilim ir brīnišķīgas. "Latviešu mīlestību" neesmu vēl redzējis, bet "Vectēvu" skatījos trīs reizes. Ļoti gaidīšu, kad "Latviešu mīlestība" parādīsies arī uz ekrāniem, jo uz izrādi teātrī nevaru tikt."
- Dmitrijs Dmitrijevs (ieraksts "Facebook" profilā, komentējot "Latvijas Avīzes" rakstu par to, ka vairāki cilvēki, tostarp Pēteris Lazda, joprojām dzīvo ar šizofrēnijas diagnozi, ko viņiem par padomju laikam neatbilstošiem uzskatiem uzlika ar Valsts drošības komitejas svētību, iesaistot padomju psihiatrus): "Kungs dabūja ierakstu savā medicīnas kartītē. Toties saglabāja cilvēcību un sirdsapziņu. Ļoti skumji, ka viņam nācās ciest no padomju okupācijas varas totalitārās iekārtas. Šādi cilvēki ar savu nepakļaušanos tā laika okupācijas varai grāva sistēmu. Citi viņus uzskatīja par slimajiem vai bandītiem. Bet viņi darīja savu darāmo. Bez šādiem cilvēkiem tas padomju murgs turpinātos. Paldies par drosmi! Paldies par disidentismu!"
