Trampam Grenlande skaitās tikai ledus gabals, grenlandiešiem tā ir dzimtene, kuru viņi gatavi aizstāvēt ar harpūnām. Nekaunīgajiem un ar vadonību slimiem politiķiem šķiet, ka viss ir nopērkams, tomēr viņi drošības pēc sāk ar mazām valstīm. 

Šīs zemes iedzīvotāju skaits pārsniedz vien piecdesmit tūkstošus. Starp citu, vai kāds zina, cik šobrīd iedzīvotāju ir Latvijā?

Nesen skatījos dokumentālu filmu par Sanmarīno–Itālijas reģionu, kuru 17 gadsimtus neviens no svešiniekiem tā arī neesot pakļāvis augsto kalnu, pašcieņas, pašdisciplīnas un brīvības mīlestības dēļ. Līdzīgi kā Korsiku. Viena lieta ir kādas lielākas valsts aizbildniecība, bet pavisam cita – pilnīga pakļaušana. Ar aizbildņiem vēsturiski nekad nav bijis vienkārši. Dažreiz tie nāk par svētību, dažreiz par postu. Arī Dānijas un Grenlandes attiecības ne tuvu nav bijušas gludas. Tomēr tagad Dānija neatkarības jautājumā savu gribu neuzspiež un palīdz ekonomiski.

