Latvijas sportists Kristers Aparjods svētdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu sacensībās kamaniņu sportā izcīnīja ceturto vietu, kamēr Gints Bērziņš bija desmitajā pozīcijā.
Par čempionu kļuva vācietis Makss Langenhans, godalgas izcīnot arī austrietim Jonasam Milleram un itālim Dominikam Fišnalleram.
Langenhans bija nepārspēts visos četros braucienos un summā Milleru pārspēja par 0,596 sekundēm, bet Fišnalleru - par 0,934 sekundēm. Millers visos četros braucienos bija otrais, bet Fišnallers trešais.
Aparjods no uzvarētāja atpalika 1,421 sekundi, bet labākais trijnieks palika 0,487 sekunžu attālumā. Pirmajā, otrajā un ceturtajā braucienā Aparjods bija ceturtais, bet trešajā pēc neveiksmes startā uzrādīja septīto rezultātu, kas ietekmēja cīņu par kādu no medaļām.
Noteikumi par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā nosaka, ka par olimpiskajās spēlēs iegūtu ceturto vietu valsts sportistam izmaksā aptuveni 30 700 eiro.
Piektais bija austrietis Niko Glaieršers 0,361 sekundi aiz Aparjoda, bet sešinieku noslēdza vācietis Fēlikss Lohs.
Bērziņš no čempiona četru braucienu summā atpalika 2,852 sekundes. Pirmajā braucienā latvietis bija desmitais, nākamajos divos - devītais un uz šādu vietu pakāpās arī summā, taču 17. rezultāts pēdējā braucienā atmeta viņu atpakaļ uz desmito pozīciju.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Aparjods bija piektais, bet Bērziņš - septītais.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu