Ikdienā mēs bieži domājam par imunitāti tikai tad, kad izjūtam pirmās saaukstēšanās pazīmes. Taču organisma aizsargspēju nosaka ne tikai sezona vai vīrusu aktivitāte, bet arī mūsu ikdienas paradumi – īpaši uzturs un stresa līmenis. Imūnsistēma ir jutīga pret ilgstošu emocionālo un fizisko slodzi, tāpēc tās līdzsvara uzturēšanai nepieciešama mērķtiecīga uzmanība.
Stress un tā ietekme uz organisma aizsargspējām
Stress ir dabiska ķermeņa reakcija uz pārslodzi, bet ilgstošs stress var kļūt hronisks un nopietni ietekmēt veselību. Kad organisms atrodas ilgstošā spriedzē, virsnieru dziedzeri ražo paaugstinātu kortizola daudzumu, kas sāk nomākt imūnās šūnas un iekaisuma reakcijas.
Tas nozīmē, ka hroniska spriedze burtiski padara mūs uzņēmīgākus pret infekcijām, apgrūtina atveseļošanos un samazina ķermeņa spēju pielāgoties apkārtējās vides izmaiņām. Turklāt stress bieži noved pie sliktākiem dzīvesveida ieradumiem – nepilnvērtīga uztura, mazākas fiziskās aktivitātes un miega trūkuma –, kas tālāk ietekmē arī imunitāti.
Tāpēc ikdienā īpaši svarīgi pievērst uzmanību relaksācijas metodēm – pastaigām svaigā gaisā, elpošanas vingrinājumiem vai pat vienkārši brīvam laikam bez ekrāniem. Mērķtiecīga atpūta palīdz ne tikai prātam, bet arī imūnsistēmai funkcionēt pilnvērtīgi.
Uztura nozīme imūnsistēmas stiprināšanā
Uzturs ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē organisma aizsargspēju. Lai imūnsistēma varētu reaģēt uz vīrusiem un baktērijām, tai ir nepieciešamas pietiekamas rezerves – vitamīni, minerālvielas un antioksidanti. Ja uzturs ir vienveidīgs, nabadzīgs šķiedrvielās un svaigos produktos, tas var novājināt organisma dabiskās aizsargspējas.
Īpaši nozīmīgs imūnsistēmai ir D vitamīns, kas palīdz regulēt imūno šūnu darbību un iekaisuma procesus. Latvijā dzīvojot, D vitamīna līmenis asinīs bieži pazeminās rudens un ziemas mēnešos, kad nav pietiekami daudz saules gaismas. Tāpēc papildināt šo vitamīnu ar uztura bagātinātājiem ir ne tikai ieteicams, bet daudzos gadījumos arī nepieciešams.
Tāpat nozīmīgi ir C vitamīns, cinks, selēns un B grupas vitamīni – visi tie spēlē svarīgu lomu imunitātes atbalstā un enerģijas vielmaiņā. Ikdienas maltītēm jābūt sabalansētām, iekļaujot pietiekami daudz dārzeņu, pilngraudu produktu, veselīgu tauku un kvalitatīvu olbaltumvielu.
Līdzsvars starp ķermeni un prātu
Lai imunitāte būtu stabila, svarīgi ir uzturēt līdzsvaru starp fizisko un emocionālo labsajūtu. Uzturs un stress nav atsevišķi faktori – tie savstarpēji ietekmē viens otru. Piemēram, stresa laikā cilvēki biežāk izvēlas saldus vai pārstrādātus ēdienus, kas vēl vairāk pasliktina organisma stāvokli. Turpretī sabalansēts uzturs ne tikai atbalsta imunitāti, bet arī uzlabo garastāvokli un kognitīvo funkciju.
Domājot par ikdienas imūnsistēmas atbalstu, ieteicams izvērtēt savus ieradumus gan uztura, gan stresa vadības ziņā. Ar nelielām, bet mērķtiecīgām izmaiņām iespējams panākt būtisku uzlabojumu gan pašsajūtā, gan aizsargspējās pret apkārtējās vides izaicinājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu