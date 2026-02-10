Zviedrija pirmdien paziņojusi, ka gatavojas ieviest stingrākus naturalizācijas noteikumus, nosakot godīgas dzīves un finanšu kritērijus, izstrādājot valodas un vispārējo zināšanu testus, kā arī palielinot nepieciešamo domicila termiņu no pieciem līdz astoņiem gadiem.
Migrācijas ministrs Juhans Foršels, kas pārstāv konservatīvo moderātu partiju, atzina žurnālistiem, ka šobrīd Zviedrijas pilsonību iegūt ir pārāk viegli. "Pilsonībai jānozīmē vairāk, nekā tā nozīmē šodien," uzsvēra Foršels, norādot, ka šobrīd iespējams iegūt Zviedrijas pilsonību, nodzīvojot valstī tikai piecus gadus un nezinot nevienu vārdu zviedriski, nezinot neko par zviedru sabiedrību un bez jebkāda paša nodrošināta ienākuma. Piesaucot vienu no nesenajiem skandalozajiem piemēriem, ministrs norādīja, ka pilsonību iespējams iegūt, pat atrodoties pirmstiesas apcietinājumā saistībā ar apsūdzību slepkavībā. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tie, kas sodīti par kriminālnoziegumiem savā izcelsmes valstī vai Zviedrijā, varēs iesniegt naturalizācijas pieteikumu tikai 17 gadus pēc soda izciešanas. Šobrīd to ļauj jau pēc desmit gadiem. Turklāt tiem, kas nepiekopj godīgu dzīvesveidu, pilsonību varēs atteikt. Tas var attiekties gan uz personām, kas iekrājušas lielus parādus, gan uz tiem, kam izsniegti orderi par rīcības ierobežojumiem, kā arī uz narkomāniem. Pretendentu ienākumiem, izņemot pensionārus un studentus, jāsasniedz vismaz 20 000 kronu (1874 eiro) mēnesī.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
