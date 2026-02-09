Lietuvas enerģētikas uzņēmuma "Ignitis" meitasfirma "Ignitis Latvija" pirmdien uzsāk elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas mājsaimniecībām, informē kompānija.
Uzņēmums piedāvās četrus tarifu plānus, kuros apvienota fiksētā un biržas cena. Tarifs "Mājīgais" paredzēts privātmājām ar siltumsūkņiem, "Naksnīgais" — elektroauto uzlādei mājās, "Rosīgais" — cilvēkiem, kuri darba dienās lielākoties uzturas mājās, bet "Brīvdienīgais" — klientiem ar lielāko patēriņu nedēļas nogalēs.
Katram tarifam būs noteikti dienas periodi ar samazinātu cenu 0,0651 eiro par kilovatstundu, savukārt pārējā laikā piemēros fiksēto likmi 0,1301 eiro par kilovatstundu. Tarifu cenas tiks fiksētas uz gadu.
Kompānija sola klientiem iespēju jebkurā laikā mainīt izvēlēto tarifu vai pārtraukt līgumu bez līgumsoda.
"Ignitis Latvija" vadītājs Kristaps Muzikants norāda, ka uzņēmuma mērķis, ienākot mājsaimniecību tirgū, ir veicināt pārmaiņas privātpersonu elektroenerģijas segmentā, kur, viņaprāt, pastāv patērētājiem ne vienmēr izdevīgi nosacījumi, kas neņem vērā atšķirīgus patēriņa paradumus.
Viņš skaidro, ka līdz šim tirgū klientiem pamatā bija jāizvēlas starp fiksētu un biržas cenu, taču šie modeļi ne vienmēr atbilst mājsaimniecību vajadzībām.
"Mūsu personalizēto tarifu mērķis ir virzīt tirgu uz būtiski dinamiskāku un individuāli piemērotāku pieeju, kas Latvijas iedzīvotājiem
nodrošinās jūtamus ietaupījumus potenciāli līdz pat vienam esošajam elektrības rēķinam gadā,"
viņš norāda.
Muzikants piebilst, ka tas ir solis pretim elastīgākam mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, kas, attīstoties digitālajiem risinājumiem, kļūs arvien gudrāks un pielāgots individuālajam patēriņam.
"Laika gaitā mēs redzēsim arvien vairāk viedu, arī mākslīgā intelekta risinājumu, kas savienos mājsaimniecību ierīces un vadīs elektrības patēriņu tā, lai tas būtu maksimāli izdevīgs un ērts," pauž "Ignitis Latvija" vadītājs.
Uzņēmums arī norāda, ka no gandrīz 900 000 mājsaimniecību ar elektroenerģijas piegādes līgumiem Latvijā ap 75% izmanto fiksēto cenu, 15% — biržas cenu, bet 10% — universālo pakalpojumu. Tirgus dati liecina, ka pēdējo divu gadu laikā piegādātāju mainījusi aptuveni piektdaļa iedzīvotāju.
"Ignitis Latvija" Latvijā darbojas kopš 2013. gada, līdz šim koncentrējoties uz biznesa klientiem.
2024. gadā "Ignitis Latvija" apgrozījums sasniedza 93,548 miljonus eiro, bet peļņa — 746 000 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2013. gadā, un tā vienīgā īpašniece ir Lietuvas kompānija "Ignitis".
