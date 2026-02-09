Brīvdienās Rīgā vairāk nekā 200 cilvēku neievēroja aizliegumu atrasties uz ledus, liecina Rīgas pašvaldības policijas apkopotie dati.
No Daugavas ledus policija novirzīja 86 cilvēkus, savukārt Vecāķu apkārtnē no Rīgas administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes ledus krastā novirzīti tika 60 cilvēki.
Vēl aptuveni 100 personas no ledus tika novirzītas Daugavā pie Mangaļsalas.
Jau iepriekš ziņots, ka sestdien stājās spēkā Rīgas pašvaldības izpilddirektora Jāņa Langes izdots rīkojums, kas aizliedz atrasties uz Daugavas ledus.
Rīgas pašvaldības policijā (RPP) sagatavots plāns, kā uzraudzīt aizlieguma ievērošanu — paredzētas papildu patruļas, novērošana ar droniem, kā arī vietām tiks izvietotas norobežojošās lentas. Iedzīvotāju informēšanai izmantos arī skaņas pastiprinātājus. RPP priekšnieks Juris Lūkass norādīja, ka kontrole būs pastiprināta.
Par šī aizlieguma neievērošanu iespējams piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
