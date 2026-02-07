Šogad 26. janvārī Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) birojs apstiprinājis Krievijas Demokrātisko spēku platformas sastāvu. Jāatzīmē, ka tā nav oficiāla Krievijas Valsts domes delegācija, bet gan Kremļa opozicionāri. 

Platformā iekļauti 15 cilvēki, no kuriem pieci cilvēki pārstāvēs Krievijas mazākumtautības, pārējie desmit – demokrātisko bloku, kurā ir vairākas komitejas un fondi. Vairākas personas ir sabiedrībā pazīstamas, piemēram, kādreizējais "Jukos" īpašnieks Mihails Hodorkovskis, 2024. gadā apmaiņas ceļā no cietuma atbrīvotais politiķis un žurnālists Vladimirs Kara-Murza, kādreizējais pasaules čempions šahā Garijs Kasparovs, kādreizējais Samaras pilsētas mēra vietnieks jurists Marks Feigins.

Delegācijas sastāvs tiks atjaunots katru gadu pēc rotācijas principa, tos izraudzīs EPPA aparāta darbinieki. Priekšroka pilsoņiem no četrām Krievijas opozīcijas organizācijām. Tās ir – Pretkara komiteja, Korupcijas apkarošanas fonds (FBK), "Forum svobodnoi Rosii" ("Brīvās Krievijas forums") un "Free Russia Foundation", kura vadītāju Natāliju Arno 2023. gada pavasarī Prāgā centās noindēt. Kāpēc dažas lieto krievisko nosaukumu, citas anglisko? No malas skatoties, liekas, lai vairāk uzsvērtu savu orientāciju.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē