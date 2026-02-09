Kokneses iedzīvotāja Iveta vairākus gadus strādāja par apkopēju Aizkraukles veikalā, taču darba attiecības noslēgušās ar strīdu par neizmaksātu darba samaksu, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Sākotnēji alga tika izmaksāta regulāri, bet vēlāk sākās kavējumi un maksājumi pa daļām. Vairākas reizes atalgojums netika izmaksāts vispār. Kopējais neizmaksātās algas apmērs sasniedz aptuveni 650 eiro, kas darbiniecei radījis būtiskas finansiālas grūtības.
Uzkopšanas darbus veikalā nodrošināja ārpakalpojuma uzņēmums SIA "Baltcleaner". Veikalu tīkla "Maxima" pārstāve skaidro, ka visi norēķini ar pakalpojuma sniedzēju veikti, toskait samaksāta nauda darbinieku algām. Pēc pieaugoša darbinieku sūdzību skaita sadarbība ar konkrēto uzņēmumu pārtraukta. Maxima norāda, ka atbildība par algu izmaksu ir darba devēja pusē un darbiniekiem par neizmaksāto atalgojumu jāvēršas pie sava darba devēja vai uzraugošajām iestādēm.
Valsts darba inspekcijā saņemtas vairāku šī uzņēmuma darbinieku sūdzības par algu neizmaksu. Inspekcija vairākkārt aicinājusi uzņēmuma pārstāvjus iesniegt dokumentus par darba laika uzskaiti un atalgojuma izmaksām, lai varētu izvērtēt situāciju. Tomēr uzņēmums nav bijis atsaucīgs un ar iestādi nesadarbojas.
Inspekcija skaidro, ka šādos gadījumos iespējams piemērot piespiedu naudu, taču tas ne vienmēr nodrošina, ka darbinieki saņem viņiem pienākošos atalgojumu. Līdz ar to daļai darbinieku joprojām nav izdevies atgūt nopelnīto darba samaksu.
Plašāk skatieties "Bez Tabu".
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu