Hokeja līdzjutējiem iespēja sekot līdzi Latvijas labāko hokejistu sekmēm 3x3 hokeja turnīrā "Astoņu Nāciju kauss", kas 18.–19. jūlijā norisināsies "Xiaomi Arēnā" Rīgā.

Divkārtējais Stenlija kausa ieguvējs Uvis Balinskis, aizvadītā pasaules čempionāta rezultatīvākais izlases vīrs un aizvadītās sezonas NHL debitants Sandis Vilmanis, valstsvienības pamatvērtības Eduards Tralmaks, Renārs Krastenbergs, Kristaps Zīle, Roberts Mamčics un Deniss Smirnovs, izlasē gaisu apostījušie Mareks Mitens, Patriks Zabusovs un Frenks Razgals – šie uzvārdi ir labs magnēts, lai vasaras pilnbriedā kvēlākos fanus un ne tikai atvilinātu uz starptautisku hokeja pasākumu. Visticamāk, troksnis par šo turnīru nebūtu tik liels, ja viens no tā organizētājiem nebūtu Tralmaks, kurš ar savu enerģiju, šķiet, jebkuru pasākumu spēj pacelt par dažiem līmeņiem augstāk. "Mani uzaicināja palīdzēt Ņikita Zantmans, kurš jau iepriekš rīkojis "3x3 Hype" hokeja turnīrus. No sākuma nezināju, cik daudz būs jādara, bet tagad procesā esmu iekšā no rīta līdz vakaram. Man patīk, esmu ieslēdzies citā režīmā, nav jādomā, ko citu vasarā darīt," par izaicinājumu saka jūlija sākumā ar NHL klubu Edmontonas "Oilers" līgumu uz gadu parakstījušais Eduards Tralmaks, solot, ka pasākums būs jaudīgs, jo nebūs tikai hokejs, bet starplaikos arī bokss uz ledus, mūzika un citas izklaides.

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