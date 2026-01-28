Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis otrdien guva savus pirmos vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, tomēr viņa un aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" piedzīvoja zaudējumu.
"Panthers" savā laukumā ar 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) atzina Jūtas "Mammoth" pārākumu, līdz ar to pārtrūka trīs uzvaru sērija. Vilmanis otrā perioda trešajā minūtē ar spēcīgu metienu no vārtu priekšas panāca neizšķirtu 1:1 un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni.
Latvietis laukumā pavadīja astoņas minūtes un trīs sekundes, izdarīja divus metienus, veica piecus spēka paņēmienus, divreiz pazaudēja ripu, uzvarēja vienīgajā iemetienā un maču noslēdza ar komandā dalīti labāko lietderības koeficientu +2. Vilmanim šī bija devītā NHL spēle, kurās viņš sakrājis divus punktus (1+1).
Balinskis nospēlēja 20 minūtes un 55 sekundes, tostarp četras minūtes un 21 sekundi vairākumā. Aizsargs divreiz meta pa vārtiem, veica trīs spēka paņēmienus, vienreiz zaudēja ripu, divreiz pārtvēra piespēles un iekrāja lietderības koeficientu -1.
Floridas komandā vārtus guva arī Kouls Švinds un Kārters Verhegī, savukārt Jūtas vienībā ar precīziem metieniem izcēlās Niks Šmalcs, Šons Durzi, Mihails Sergačovs un Barets Heitons.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Panthers" ar 59 punktiem 52 spēlēs ieņem devīto vietu. Nākamo maču komanda aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, viesos spēkojoties ar Sentluisas "Blues".
