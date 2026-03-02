Latvijas hokejists Sandis Vilmanis svētdien atzīmējās ar saviem trešajiem vārtiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL), tomēr tas nepasargāja viņa un Uvja Balinska pārstāvēto Floridas "Panthers" no zaudējuma.
Floridas komanda izbraukumā ar 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) atzina Ņujorkas "Islanders" pārākumu, mājiniekiem tiekot pie piektās uzvaras.
Vilmanis nepilnas četras minūtes pēc spēles sākuma atklāja rezultātu, pretuzbrukumā pārspējot pretinieku vārtsargu un panākot 1:0. Latvijas uzbrucējam tie bija trešie vārti 17 NHL spēlēs. Šajā mačā viņš laukumā pavadīja septiņas minūtes un 45 sekundes, izdarīja divus metienus pa vārtiem, bloķēja vienu pretinieku metienu un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Savukārt Balinskis savainojuma dēļ mačam netika pieteikts.
Vēl "Panthers" rindās divreiz precīzs bija Sems Benets, vienus vārtus guva Sems Reinhārts, bet Metjū Tkačaks atdeva trīs rezultatīvas piespēles.
"Islanders" sastāvā Metjū Šeifers sakrāja trīs (2+1) punktus. Pa vienai reizei viesu vārtos ripu raidīja Bo Horvats, Kārsons Susī un Anderss Lī, kurš mača pēdējā minūtē guva uzvaru nesošos vārtus.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 63 punktiem 60 spēlēs ieņem 13. vietu, bet "Islanders" ar 75 punktiem 61 mačā atrodas sestajā pozīcijā.
