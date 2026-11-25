Lielbritānijas ekstremālais peldētājs Lūiss Pjū veicis peldējumu cauri Irānas–ASV kara apdraudētajam Hormuza jūras šaurumam gar Omānas krastu, lai pievērstu uzmanību kaitējumam, kādu karš nodara videi un visam dzīvajam šajos ūdeņos (attēlā).
Piecdesmit sešus gadus vecais ANO Vides programmas "okeānu patrons" Pjū šaurumā veica 15 kilometrus – attālumu, kas bija sadalīts trīs dienu peldējumam. "Gaisā bija droni un iznīcinātājlidmašīnas, ūdenī naftas piesārņojums, zem ūdens jūras mīnas," intervijā aģentūrai AFP sacīja peldētājs. Viņš jau iepriekš kļuvis pazīstams ar peldējumiem arktiskajos ūdeņos pie Ziemeļpola un Everesta ledāju ezeros. Hormuza šaurumā neaizmirstami bijis redzēt vienā pusē tankkuģu karavānas un vairākus degošus kuģus, bet otrā – delfīnus, zivju ērgļus un citus jūras dzīvniekus. Jau pirmajā dienā piedzīvots brīdis, kad apmēram četru kilometru attālumā raķete trāpījusi kādam kuģim: "Mana galva bija ūdenī, un tas bija kā pērkondārds. Paskatījos augšup un padomāju: man tūlīt jātiek no šejienes prom." Pjū lēš, ka karš Hormuza šauruma vidē atstās "ilgas, ilgas sekas".
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Lielbritānijas ekstremālais peldētājs Lūiss Pjū veicis peldējumu cauri Irānas–ASV kara apdraudētajam Hormuza jūras šaurumam gar Omānas krastu, lai pievērstu uzmanību kaitējumam, kādu karš nodara videi un visam dzīvajam šajos ūdeņos (attēlā).
Piecdesmit sešus gadus vecais ANO Vides programmas "okeānu patrons" Pjū šaurumā veica 15 kilometrus – attālumu, kas bija sadalīts trīs dienu peldējumam. "Gaisā bija droni un iznīcinātājlidmašīnas, ūdenī naftas piesārņojums, zem ūdens jūras mīnas," intervijā aģentūrai AFP sacīja peldētājs. Viņš jau iepriekš kļuvis pazīstams ar peldējumiem arktiskajos ūdeņos pie Ziemeļpola un Everesta ledāju ezeros. Hormuza šaurumā neaizmirstami bijis redzēt vienā pusē tankkuģu karavānas un vairākus degošus kuģus, bet otrā – delfīnus, zivju ērgļus un citus jūras dzīvniekus. Jau pirmajā dienā piedzīvots brīdis, kad apmēram četru kilometru attālumā raķete trāpījusi kādam kuģim: "Mana galva bija ūdenī, un tas bija kā pērkondārds. Paskatījos augšup un padomāju: man tūlīt jātiek no šejienes prom." Pjū lēš, ka karš Hormuza šauruma vidē atstās "ilgas, ilgas sekas".
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