Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" tilta pār Daugavu pirmā posma inženierbūvju ilgtermiņa konservācijas izmaksas patlaban tiek lēstas 551 000 eiro apmērā, pavēstīja Satiksmes ministrijā (SM).
Ministrija ir saņēmusi dzelzceļa projekta "Rail Baltica" nacionālā ieviesēja Latvijā SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) precizētu ziņojumu par nepabeigto būvju konservācijas darbiem projekta ietvaros.
Ziņojumā iekļauta informācija par Rīgas Centrālās stacijas teritorijā esošo būvju, kā arī par posma pie Rīgas lidostas — viadukta no stacijas ēkas līdz Dzirnieku ielas apkārtnei Mārupes virzienā — konservācijas provizoriskajām izmaksām un plānoto finansējuma sadalījumu 2026.–2027. gadam.
Vienlaikus EDzL turpina aprēķinus par atsevišķu Rīgas Centrālās stacijas un Rīgas lidostas posmu konservācijas izmaksām, kuras tiks precizētas atbilstoši ministrijas noteiktajām prasībām.
Tuvākajā laikā SM iecerējusi sagatavot informatīvo ziņojumu par "Rail Baltica" nepabeigto būvju konservācijas darbiem un nepieciešamo valsts budžeta finansējumu, lai to iesniegtu izskatīšanai Ministru kabinetā.
Satiksmes ministrs Atis Švinka ("Progresīvie") iepriekš norādījis, ka
konservācijas projekta īstenošana jāsāk jau šogad
un ka konservācija attieksies uz dzelzceļa tilta balstiem un laidumu pār Daugavu, Rīgas lidostas stacijas posma balstiem Mārupes virzienā, kā arī rievsienām un citiem ar šiem objektiem saistītiem elementiem.
EDzL informēja, ka 2025. gada pirmajā ceturksnī pabeigta pārvada izbūve pār Lastādijas un Krasta ielu. Tā ir 140 metrus gara inženierbūve, kuras viens balsts izbūvēts Daugavā, bet pārvada klājums stiepjas pāri upei. Vienlaikus uzņēmums uzsvēra, ka tilta būvniecība pār Daugavu vēl nav sākta.
EDzL skaidroja, ka pilna pārvada konservācija nav nepieciešama — tā vajadzīga tikai vietā, kur laidums pārsniedz otro balstu jeb tā dēvētajā atsegtajā laiduma daļā.
Premjerministre Evika Siliņa (JV) paudusi, ka
par nepabeigto balstu būs jāuzņemas atbildība,
un šobrīd notiek izmeklēšana par projekta vadību. Savukārt EDzL iepriekš apliecinājusi, ka balsts tiks iekonservēts šogad.
Tikmēr Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde aicinājusi Ministru prezidenti un finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (JV) rosināt disciplinārlietu, lai izvērtētu atbildīgās personas un iespējamos zaudējumus saistībā ar nepabeigto balstu Daugavā.
Aptauja
Vai Latvijai un Baltijai ir nepieciešams "Rail Baltica"?
