Pirms diviem gadiem ziemā sāka kursēt jaunie "Vivi" elektrovilcieni, kas uz vairākiem mēnešiem gandrīz paralizēja dzelzceļa satiksmi. Arī šoziem kavējas reisi. Tas raisa bažas, vai 32 čehu "Škoda Vagonkas" ražoto vilcienu floti tiešām izdevies pielāgot Latvijas apstākļiem. Uzņēmumā AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas pasažierus pa dzelzceļu pārvadā zem "Vivi" karoga, tiecas šaubas kliedēt.
Tukumniece, kura strādā Rīgā, "Latvijas Avīzei" pastāstīja savu pēdējā laika pieredzi ar vilcienu satiksmi. Ikdienā sieviete brauc ar automašīnu, bet tagad spēkrats nonācis servisā, tāpēc nolēmusi izmantot vilcienu satiksmi. Viņa divreiz vēlējusies nokļūt līdz galvaspilsētai ar vilcienu, bet abas reizes nesekmīgi. Sestdien, 31. janvārī, plānotais ģimenes brauciens ar vilcienu no Tukuma I stacijas (plkst. 13.50) pārvērtās par nogurdinošu gaidīšanu un beidzās ar plānu maiņu un atgriešanos mājās. Sākumā tika ziņots par nelielu reisa kavēšanos, bet ar laiku nobīde no grafika tikai auga. Līdzīgi beidzās arī viņas iecerētais ceļš uz darbu Rīgā 2. februāra rītā. Vilciens, kuram no Tukuma I stacijas bija jāatiet pulksten 6.04, tā arī neparādījās. Sieviete atgriezās mājās un izmantoja attālināta darba iespēju.
"Protams, nevar paļauties uz vilcienu," secina tukumniece un atceras, ka "bija tie senie vilcieni, kur tiešām pa visām spraugām pūta vējš, sniegs un tā tālāk, bet tie gāja pēc noteikta saraksta". Vienlaikus viņa nezaudē cerību, ka situācija uzlabosies un dzelzceļš atgūs savu galveno priekšrocību – punktualitāti. "Vajadzētu būt tā, lai var pulksteni noregulēt pēc tā, kā iet vilcieni, nevis, ka nevar uz tiem paļauties." Pagaidām gan pasažieriem atliek vien zīlēt, vai izdosies nokļūt galamērķī laikus.
PV apstiprina, ka, piemēram, šajā pirmdienā vilcienu satiksme kavējās vairākās līnijās. Uzņēmumā skaidro, ka tehnisku iemeslu dēļ rīta vilciens Tukums II–Rīga (plkst. 5.46) ticis atcelts. Bet, ņemot vērā, ka Tukuma līnijā un Zemitānu stacijā notiek remontdarbi un ir ierobežota sliežu pieejamība, jebkādi traucējumi viena vilciena kustībā ietekmējot arī nākamos reisus. Posmos Rīga–Priedaine un Rīga–Jelgava pirmdienas rītā pasažieru pārvadāšanai tika izmantoti dīzeļvilcieni.
Pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti tikai jaunie elektrovilcieni. Esošo kustības grafiku pašlaik nodrošina 24 no kopumā 32 "Škoda Vagonkas" elektrovilcieniem. "Jaunie elektrovilcieni ir pielāgoti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, tostarp ziemas periodam. To ekspluatācija ziemas sezonā apliecina, ka vilcienu tehniskais stāvoklis ir atbilstošs un tiek nodrošināti nepārtraukti pasažieru pārvadājumi," atzīmē PV pārstāve Sigita Paula. Vienlaikus esot jāņem vērā, ka vilcienu kustību atsevišķos posmos var ietekmēt ārēji faktori, kas nav saistīti ar vilcienu tehnisko stāvokli: "Vilcienu reisu kavējumi vai atcelšana var rasties dažādu iemeslu dēļ. Visbiežāk tie ir saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras traucējumiem, vilcienu tehniskām problēmām vai trešo pušu radītiem apstākļiem – piemēram, satiksmes negadījumiem, policijas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem." Informācijai par operatīvajām izmaiņām vilcienu kustības grafikā viņa aicina sekot "Vivi Latvija" mobilajā lietotnē vai tīmekļvietnē, kā arī zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8760.