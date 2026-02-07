Televīzijas raidījumā "Ģimene burkā" Kohu ģimene ir devusies uz Riekstukalnu. Taču ceļš pēc ziemas izklaidēm nesākas gludi – automašīnas salonā uzvirmo diskusija par bērnu mūžīgo kavēšanos. Vecāku pacietības mērs ir pilns, tādēļ viņi mēģina izdomāt stratēģiju, kā beidzot iemācīt atvasēm punktualitāti.
Arī šis izbraukums nav izņēmums, un plānotais starta laiks jau sen ir garām, jo jaunākā paaudze pārāk ilgi krāmēja mantas. Tētis Viesturs, ieņemot šofera vietu un iedarbinot auto, ar rūgtu humoru nosaka: "Tūļas dodas ceļā!"
Viņš neslēpj, ka šāda neorganizētība viņu pamatīgi kaitina, tomēr viņš cenšas saglabāt mieru un uztvert meitu lēnumu kā pacietības treniņu. Brauciena laikā Olga pēkšņi paziņo, ka ir izdomājusi perfektu plānu, kā pielikt punktu šim haosam. Viņa vēršas pie vīra: "Ņemot vērā, ka mēs kavēsim 20 minūtes no tevis ieplānotā laika, man ir risinājums tam visam!" Viesturs pret sievas optimismu ir skeptisks, īsi atteicot: "Neticami!" Olga, nezaudējot jautrību, piedāvā radikālu variantu: "Neņemt bērnus līdzi!"
Vīrs pavelk sievu uz zoba, piebilstot, ka tādā gadījumā mājās būtu jāpaliek arī viņai pašai. Olga tam nepiekrīt, uzsverot, ka viņa nav vainojama pie kavēšanas. Viņa skaidro savu nostāju pret laika plānošanu: "Kavēt man parasti nepatīk, protams, uz skolu arī nedrīkst kavēt – ir konkrēts laiks, kad ir jābūt, taču ar bērniem gan ir kā ar bitēm – nekad neko nevar zināt! Citreiz nākas pusceļā kaut ko apgriezties un paņemt vai vēlāk pievest."
Vēloties iesaistīt visus, Olga tieši jautā bērniem, kā viņi plāno laboties. Atbilde ir lakoniska un diezgan skarba: "Neko! Vienkārši kavēsim!" Viesturs uz nākotni raugās ar bažām. Viņš apzinās, ka meitas aug, un drīz vien rīta cīņas par vietu pie spoguļa un vannasistabas apmeklējumu kļūs vēl ilgākas, jo klāt nāks arī meikapam un frizūrām veltītais laiks.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu