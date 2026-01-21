Šova “Slavenības. Bez filtra” skatītājus jaunajā sezonā izklaidēs jauns pāris – uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne. Viņu kopīgais stāsts aizsākās virtuālajā vidē, taču jūtas uzplauka tik strauji, ka lēmums par kopīgu sadzīvi tika pieņemts teju acumirklī.
Šobrīd abi ir iekārtojušies Nika īrētā mājā Piņķos lai gan sākotnēji Sindija uz iepazīšanos internetā raudzījās skeptiski: "Principā mēs iepazināmies "Instagram". Tā ir pēdējā vieta, kur es vispār cerēju kādreiz iepazīties attiecībās," viņa neslēpj.
Niks savukārt atzīst, ka pievērst meitenes uzmanību mēģinājis mērķtiecīgi, izmantojot sociālo tīklu rīkus. "Ja sieviete tev uzraksta un vēl nospiež "patīk" tavām bildēm – tas jau liecina par visu," viņš joko, piebilstot, ka apzināti publicējis saturu, lai provocētu Sindiju uz sarunu. Sākotnējais kontakts izveidojies, kad jaunā sieviete norādījusi, ka "Niks dzīvo viņas sapņu dzīvi".
Lai gan kopš 31. oktobra abi ir oficiāli kopā, sadzīves uzsākšana notika neticamā ātrumā. Sindija norāda, ka pārvākšanās notikusi jau pēc trešās tikšanās reizes pēc Nika pamudinājuma, savukārt Niks uzskata, ka iniciatīva nākusi no pašas dāmas. "Jau pēc nedēļas viņa sāka dzīvot pie manis," atklāj Endziņš.
Pāris savu steidzīgo rīcību neuzskata par kļūdu, jo jau pirmajā apmeklējuma reizē Sindija sajutusi īpašu saikni ar šo vietu, lai gan sākumā bijusi kautrīga un pat baidījusies spert soļus tālāk par koridoru, tagad situācija ir krasi mainījusies.
Interesanti, ka, uzsākot attiecības, Niks dzīvojis visai askētiski, ko Sindija uzreiz pamanījusi. "Ja tu mani gribi, lai es šeit dzīvoju, man vajag kabinetu," viņa toreiz paziņojusi. Tāpat nācies steidzami iegādāties elementārus virtuves piederumus, kuru vīrieša saimniecībā trūcis.
Niks tagad ar smaidu noskatās uz pārmaiņām un to, kā viņa personīgā telpa ir piepildījusies ar draudzenes mantām, sakot: "Tagad tu esi privatizējusi manu māju."
