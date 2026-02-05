Lai gan tikai pirms nedēļas viņš viņu bildināja, Niks Endziņš savā "Instagram" profilā paziņojis par attiecību izbeigšanu ar influenceri Sindiju Bokāni. Viņš atklāj, ka lēmums nācis ar spēcīgām emocijām un pārdzīvojumiem.
Endziņš norāda, ka attiecību noslēgums viņam bijis sāpīgs, jo līdz ar to zaudēta ne tikai tuva cilvēka klātbūtne, bet arī drošības un māju sajūta. Savā "Instagram" publikācijā viņš Sindijai velta pateicības vārdus un uzsver, ka jūtas pret viņu bijušas patiesas.
Citā ierakstā Endziņš raksta, ka nespējis katru dienu sadzīvot ar neuzticību un meliem, tādēļ attiecības pārtrauktas. Viņš arī piebilst, ka cilvēka raksturu un jūtas neesot iespējams aizstāt ar materiālām lietām.
Iepriekš vēstīts, ka Endziņš Sindijai sarūpējis romantisku atpūtu viesnīcā ar spa apmeklējumu, privātām vakariņām numuriņā un citiem pārsteigumiem. Abi dalījās ar savām sajūtām par attiecībām, uzsverot, ka mīlestība prasa arī pielāgošanos un darbu, vienlaikus atzīstot, ka attiecību sākumposmā netrūkst izaicinājumu. Viņu attiecības ilga apmēram trīs mēnešus.
Aptauja
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu