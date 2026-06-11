Latvijā patlaban kritiski trūkst visu grupu donoru asiņu, liecina informācija Valsts asinsdonoru centra (VADC) tīmekļvietnē.
VADC aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ik dienu nepieciešamas pacientiem slimnīcās, tai skaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un onkoloģisko slimību ārstēšanā.
Tuvākajās dienās VADC izbraukumos asinis varēs ziedot 12. jūnijā Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā, no plkst. 10 līdz 13, kā arī pie tirdzniecības centra "Origo" Rīgā, Stacijas laukumā, Pasaules asinsdonoru dienas pasākumā no plkst. 12 līdz 16.
Savukārt 15. jūnijā asinis varēs ziedot Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, no plkst. 10 līdz 13, specializētajā autobusā pie "BLRT Invest Latvia" Katlakalna ielā 9A, Rīgā, no plkst. 10 līdz 14, kā arī Ventspils augstskolā/Biznesa inkubatorā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10 līdz 14.
Tāpat 16. jūnijā VADC izbraukumi paredzēti Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, no plkst. 9 līdz 13, Madonas mūzikas skolā, Blaumaņa ielā 16, no plkst. 9 līdz 12.30, Saldus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Skrundas ielā 28, no plkst. 10 līdz 14, un specializētajā autobusā pie sociālās aprūpes centra "Baldone", Iecavas ielā 4, Baldonē, no plkst. 10 līdz 14.
Savukārt 17. jūnijā asinis varēs ziedot Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, no plkst. 9 līdz 13, un specializētajā autobusā pie "Business Garden", Malduguņu ielā 4, Mārupē, no plkst. 10 līdz 14.
Donori 18. jūnijā gaidīti Gulbenes kultūras centrā, O.Kalpaka ielā 60, no plkst. 9 līdz 13, Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā, no plkst. 10 līdz 14, un specializētajā autobusā pie "Verde", R.Hirša ielā 1, Rīgā, no plkst. 10 līdz 14.
Savukārt 19. jūnijā asinis varēs ziedot Ilūkstes kultūras namā, Brīvības ielā 12, no plkst. 9 līdz 12, Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, no plkst. 10 līdz 14, un specializētajā autobusā pie tirdzniecības centra "Sāga", Biķeru ielā 4, Dreiliņos, no plkst. 10 līdz 14.
Pastāvīgi ziedot asinis var vairākās ziedošanas vietās visā Latvijā. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32. Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.
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