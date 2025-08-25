Zinu, ka donoru asinis pēc nodošanas tiek testētas. Kas tieši tiek pārbaudīts, un vai donoram ir tiesības iepazīties ar pārbaužu rezultātiem? Ja asinīs konstatē kādas novirzes vai pat slimības, vai par to tiek paziņots donoram? Jautā Monta Pierīgā.

Valsts asinsdonoru centrā (VADC) informē – katras asins nodošanas procedūras laikā tiek sagatavoti vairāki asins paraugi, lai laboratoriski izmeklētu, vai donora asinīs nav pazīmju, kas liecina par saslimšanu ar HIV, vīrushepatītu C vai B vai sifilisu.

Cilvēks pirms asins ziedošanas var izvēlēties, kam un kā paziņot analīžu rezultātus, ja tiks konstatētas novirzes no normas: pašam personīgi, pēc deklarētās dzīvesvietas, ģimenes ārstam (abos gadījumos rezultātu saņēmējs tiks informēts ar ierakstīto vēstuli) vai uz donora e-adresi. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē