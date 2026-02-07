Londonā tuvā nākotnē varētu sākt kursēt taksometri bez šoferiem — ASV uzņēmums "Waymo" paziņojis par plāniem ieviest pilnībā autonomu pakalpojumu Lielbritānijas galvaspilsētā, ja to apstiprinās regulatori.
Uzņēmums norāda, ka pilnvērtīga taksometru pakalpojuma darbība darbība bez vadītāja varētu sākties līdz šī gada beigām. Šobrīd Londonas ielās pārvietojas aptuveni 20 "Waymo" automašīnu ar cilvēku pie stūres — tās vāc datus un kartē maršrutus.
Nākamajā posmā plānoti testi ar drošības vadītāju, bet vēlāk — pilnībā autonomi braucieni, kurus pasažieri varēs rezervēt lietotnē. Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka pakalpojuma ieviešana būs atkarīga no valdības atļaujām.
Lielbritānijas valdība paudusi atbalstu pašbraucoša transporta attīstībai.
Satiksmes ministre Liliana Grīnvuda norādījusi, ka valdība vēlas būt "pie stūres" regulējuma izstrādē un drošību izvirza kā prioritāti. Vienlaikus tiek strādāts pie normatīviem, kas ļautu ātrāk ieviest autonomos transportlīdzekļus.
"Waymo" uzsver savu tehnoloģiju drošību, norādot, ka sensori spēj uztvert apkārtni precīzāk nekā cilvēks, īpaši attiecībā uz gājējiem un velobraucējiem. Uzņēmums arī akcentē ieguvumus drošības un privātuma ziņā.
Tomēr daļa ekspertu un komentētāju aicina būt piesardzīgiem. Londonas ielu vide būtiski atšķiras no ASV pilsētām — daudzviet ielu plānojums radies vēl pirms automašīnu ēras, gājēju kustība ir brīvāka un satiksmes situācijas nereti haotiskākas.
Tas mākslīgajam intelektam var radīt izaicinājumus.
Tiek uzdoti arī plašāki jautājumi — vai autonomās mašīnas nesamazinās sabiedriskā transporta un aktīvās pārvietošanās izmantošanu, kā arī cik lielu kļūdu skaitu sabiedrība būs gatava pieņemt.
"Waymo" šobrīd ASV ekspluatē vairāk nekā tūkstoti bezvadītāja auto. Londonā sākotnēji pakalpojums tiktu ieviests nelielā teritorijā, to pakāpeniski paplašinot.
Nav sagaidāms, ka bezvadītāja auto drīzumā masveidā pārņems Londonas ielas, tomēr pilsēta var kļūt par vienu no pirmajām Eiropā, kur šāds pakalpojums kļūst pieejams plašākam iedzīvotāju lokam.
