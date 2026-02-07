ASV Iekšzemes drošības ministrija nolēmusi aprīkot visus Mineapolē strādājošos ministrijas federālos likumsargus, tostarp imigrācijas un muitas dienestu amatpersonas, ar ķermeņa kamerām, paziņojusi ministrijas vadītāja Kristi Noema.
Kameras tiks ieviestas vispirms Mineapolē, bet, kad būs pieejams finansējums, programmu paredzēts paplašināt visā valstī.
Lēmums pieņemts laikā, kad Mineapolē pastiprinātu sabiedrības uzmanību izraisījušas federālo imigrācijas dienestu operācijas un divi incidenti ar letālu iznākumu, kuros nošauti ASV pilsoņi. Šie gadījumi izraisījuši sabiedrības kritiku un aicinājumus palielināt dienestu darbības caurskatāmību.
ASV Tieslietu departaments vienā no notikušajiem incidentiem sācis izmeklēšanu saistībā ar pilsonisko tiesību pārkāpumiem.
Ķermeņa kameru izmantošanu federālajos imigrācijas dienestos jau ilgstoši pieprasījušas gan pilsoniskās organizācijas, gan daļa politiķu.
Atbalstu šādai pieejai paudis arī ASV prezidents Donalds Tramps, norādot, ka kameras var palīdzēt objektīvāk izvērtēt notikušo.
Jau ziņots, ka ASV Imigrācijas un muitas policija (ICE) nepilna mēneša laikā Mineapolē nošāvusi divus ASV pilsoņus. Tas izraisījis jaunus, masveidīgus protestus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu