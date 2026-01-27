"Rīgas satiksme" ir sākusi procesus, lai atteiktos no Krievijā bāzētās "1C" programmatūras, vēsta 360TV Ziņas.
"Patlaban esam uzsākuši darbības, lai varētu atteikties no 1C sistēmas," teikts “Rīgas satiksme” paziņojumā.
Pagājušajā gadā uzņēmums veicis situācijas padziļinātu izvērtējumu, ko īstenojis neatkarīgs ārpakalpojuma sniedzējs, analizējot tehniskos un drošības aspektus, kā arī iespējamos alternatīvos risinājumus. "Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, šobrīd tiek gatavotas prasības tehniskās specifikācijas iepirkumam," vēsta “Rīgas satiksme”.
"Pašlaik izmantotā informācijas sistēma darbojas izolētā, slēgtā vidē un nekādā veidā nekomunicē ar citu valstu serveriem vai ārējām sistēmām, līdz ar to klientu un uzņēmuma datu drošība netiek apdraudēta."
Tāpat uzņēmums norāda, ka tas vēsturiski ir izmantojis 1C vadības sistēmu. "Daudzu gadu laikā tā ir būtiski pielāgota uzņēmuma darbības procesiem un procedūrām. Tieši šī iemesla dēļ sistēmas nomaiņa ir sarežģīts, laikietilpīgs un finansiāli ļoti dārgs process, kas īsā laika posmā var radīt riskus uzņēmuma darbības nepārtrauktībai."
"Uzņēmums apzinās nepieciešamību ilgtermiņā virzīties uz neatkarīgiem un mūsdienīgiem risinājumiem, un darbs šajā virzienā jau ir uzsākts. Esošās informācijas sistēmas pielāgojumus un uzturēšanu veic Latvijā bāzēti uzņēmumi, kuru patiesā labuma guvēji nav saistīti ar Krieviju."
