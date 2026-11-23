Fotogrāfija, kurā redzams vilku bars pie dzīvojamām mājām Ukrainas Vinnicas apgabalā, strauji izplatījās plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. Taču drīz vien sākotnējā publikācija pazuda, bet internetā parādījās vairākas atšķirīgas tā paša attēla versijas, radot šaubas par tā autentiskumu. Šis gadījums izgaismo arvien aktuālāku problēmu – cik viegli mākslīgā intelekta laikmetā apšaubāma informācija var iedragāt sabiedrības uzticēšanos ne tikai konkrētam avotam, bet arī mednieku kopienai kopumā.
Novembra sākumā Ukrainas medijos plaši izskanēja ziņa par četriem vilkiem, kas manīti Seliščes ciemā Vinnicas apgabalā. Informāciju sākotnēji publicēja vietējā mednieku organizācija, taču vēlāk ieraksts pazuda, bet sociālajos tīklos parādījās atšķirīgas viena un tā paša novērošanas kameras kadra versijas.
Kā vēstīja Ukrainas medijs OBOZ.UA, vietējās mednieku organizācijas vadītājs Ihors Pacalovskis vilku parādīšanos apdzīvotā vietā saistīja ar ilgstošo medību aizliegumu kara stāvokļa dēļ, kas, viņaprāt, veicinājis vilku un lapsu skaita pieaugumu reģionā. Viņš aicināja iedzīvotājus naktīs pasargāt mājlopus un suņus, kā arī par plēsēju novērojumiem ziņot atbildīgajām iestādēm.
Ziņu ātri pārpublicēja desmitiem Ukrainas interneta portālu.
Viens attēls, divi datumi un pazudusi publikācija
Tomēr drīz vien radās jautājumi par izplatītā attēla autentiskumu. Mednieku organizācijas sākotnējā publikācija pazuda no sociālajiem tīkliem, bet novērošanas kameras oriģinālais videoieraksts tā arī netika publiskots.
Tikmēr internetā parādījās cita tā paša kadra versija. Tajā redzami tie paši vilki un tā pati vieta, taču papildus parādījies pa ielu ejoša cilvēka siluets. Atšķiras arī uzņemšanas datums – vienā attēlā norādīts 2026. gada 7. novembris, bet otrā – 2024. gada 8. novembris. Atšķirības ir pat laika zīmogā norādītajās sekundēs.
Interesanti, ka abos attēlos redzams nedēļas dienas apzīmējums SAT (sestdiena). Lai gan 2026. gada 7. novembris patiešām bija sestdiena, 2024. gada 8. novembris bija piektdiena. Tomēr arī tas nepierāda, kurš attēls ir autentisks, jo kameras datums var būt iestatīts nepareizi vai vēlāk pārveidots.
Līdz ar to bez oriģinālā videoieraksta un publikācijas autora skaidrojuma nav iespējams droši noteikt, kurš attēls ir īsts un vai kāds no tiem ticis apzināti pārveidots.
Mākslīgais intelekts sarežģī informācijas pārbaudi
Seliščes gadījums izgaismo arvien aktuālāku problēmu – mākslīgā intelekta attīstības dēļ kļūst aizvien grūtāk atšķirt autentiskus attēlus no mākslīgi radītiem vai pārveidotiem.
Mūsdienās dažu minūšu laikā iespējams attēlam pievienot vai no tā izdzēst cilvēku, mainīt novērošanas kameras laika zīmogu vai radīt iespaidu, ka savvaļas dzīvnieki manīti vietās, kur patiesībā nemaz nav bijuši.
Īpaši sarežģīti pārbaudīt medību kameru ierakstus, jo to graudainā, melnbaltā un nereti zemā attēla kvalitāte ļauj vieglāk noslēpt manipulāciju pēdas. Tādēļ pārliecināties par šādu materiālu autentiskumu kļūst arvien grūtāk gan sociālo tīklu lietotājiem, gan žurnālistiem.
Mednieku reputācijai – sitiens pašu vārtos
Neatkarīgi no tā, kura attēla versija ir autentiska, šis gadījums jau ir metis ēnu uz mednieku reputāciju. Pārmetumus par manipulēšanu ar informāciju un sabiedrības biedēšanu ar plēsējiem vēl vairāk pastiprinājusi sākotnējās publikācijas dzēšana bez paskaidrojuma.
Laikā, kad medības atrodas pastiprinātas sabiedrības uzmanības lokā un nepieciešamība regulēt plēsēju populācijas nereti tiek apšaubīta, šādi gadījumi dod papildu argumentus medību pretiniekiem. Būtībā mednieki riskē raidīt bumbu paši savos vārtos.
Taču lielākais risks ir ilgtermiņā. Vairākos Ukrainas reģionos bažas par plēsēju skaita pieaugumu ir pamatotas ar vietējo iedzīvotāju ziņojumiem, uzskaites datiem un uzbrukumiem mājlopiem. Tomēr pēc šāda incidenta sabiedrība var sākt apšaubīt arī patiesus ziņojumus par vilku parādīšanos apdzīvotu vietu tuvumā.
Uzticēšanos zaudēt ir viegli, bet atgūt – daudz grūtāk.
Ko no šī gadījuma vajadzētu mācīties medniekiem?
Šis notikums ir atgādinājums ikvienam, kurš publisko informāciju par savvaļas dzīvniekiem, īpaši mednieku organizācijām. Lai izvairītos no pārpratumiem un aizdomām par manipulācijām, svarīgi publicēt oriģinālos videoierakstus, saglabāt sākotnējos failus un norādīt informācijas avotu, uzņemšanas vietu un laiku.
Ja publikācija tiek dzēsta, būtu jāpaskaidro tās dzēšanas iemesls. Savukārt medijiem šādu materiālu autentiskums jāpārbauda pirms publicēšanas, nevis tikai pēc tam, kad radušās šaubas.
Laikmetā, kad mākslīgais intelekts ļauj pārliecinoši pārveidot attēlus un video, uzticama informācija kļūst īpaši vērtīga. Mednieku sabiedrībai sava reputācija ir jāsargā, jo viens nepārbaudīts attēls var iedragāt uzticēšanos arī patiesiem faktiem.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Fotogrāfija, kurā redzams vilku bars pie dzīvojamām mājām Ukrainas Vinnicas apgabalā, strauji izplatījās plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. Taču drīz vien sākotnējā publikācija pazuda, bet internetā parādījās vairākas atšķirīgas tā paša attēla versijas, radot šaubas par tā autentiskumu. Šis gadījums izgaismo arvien aktuālāku problēmu – cik viegli mākslīgā intelekta laikmetā apšaubāma informācija var iedragāt sabiedrības uzticēšanos ne tikai konkrētam avotam, bet arī mednieku kopienai kopumā.
Novembra sākumā Ukrainas medijos plaši izskanēja ziņa par četriem vilkiem, kas manīti Seliščes ciemā Vinnicas apgabalā. Informāciju sākotnēji publicēja vietējā mednieku organizācija, taču vēlāk ieraksts pazuda, bet sociālajos tīklos parādījās atšķirīgas viena un tā paša novērošanas kameras kadra versijas.
Kā vēstīja Ukrainas medijs OBOZ.UA, vietējās mednieku organizācijas vadītājs Ihors Pacalovskis vilku parādīšanos apdzīvotā vietā saistīja ar ilgstošo medību aizliegumu kara stāvokļa dēļ, kas, viņaprāt, veicinājis vilku un lapsu skaita pieaugumu reģionā. Viņš aicināja iedzīvotājus naktīs pasargāt mājlopus un suņus, kā arī par plēsēju novērojumiem ziņot atbildīgajām iestādēm.
Ziņu ātri pārpublicēja desmitiem Ukrainas interneta portālu.
Viens attēls, divi datumi un pazudusi publikācija
Tomēr drīz vien radās jautājumi par izplatītā attēla autentiskumu. Mednieku organizācijas sākotnējā publikācija pazuda no sociālajiem tīkliem, bet novērošanas kameras oriģinālais videoieraksts tā arī netika publiskots.
Tikmēr internetā parādījās cita tā paša kadra versija. Tajā redzami tie paši vilki un tā pati vieta, taču papildus parādījies pa ielu ejoša cilvēka siluets. Atšķiras arī uzņemšanas datums – vienā attēlā norādīts 2026. gada 7. novembris, bet otrā – 2024. gada 8. novembris. Atšķirības ir pat laika zīmogā norādītajās sekundēs.
Interesanti, ka abos attēlos redzams nedēļas dienas apzīmējums SAT (sestdiena). Lai gan 2026. gada 7. novembris patiešām bija sestdiena, 2024. gada 8. novembris bija piektdiena. Tomēr arī tas nepierāda, kurš attēls ir autentisks, jo kameras datums var būt iestatīts nepareizi vai vēlāk pārveidots.
Līdz ar to bez oriģinālā videoieraksta un publikācijas autora skaidrojuma nav iespējams droši noteikt, kurš attēls ir īsts un vai kāds no tiem ticis apzināti pārveidots.
Mākslīgais intelekts sarežģī informācijas pārbaudi
Seliščes gadījums izgaismo arvien aktuālāku problēmu – mākslīgā intelekta attīstības dēļ kļūst aizvien grūtāk atšķirt autentiskus attēlus no mākslīgi radītiem vai pārveidotiem.
Mūsdienās dažu minūšu laikā iespējams attēlam pievienot vai no tā izdzēst cilvēku, mainīt novērošanas kameras laika zīmogu vai radīt iespaidu, ka savvaļas dzīvnieki manīti vietās, kur patiesībā nemaz nav bijuši.
Īpaši sarežģīti pārbaudīt medību kameru ierakstus, jo to graudainā, melnbaltā un nereti zemā attēla kvalitāte ļauj vieglāk noslēpt manipulāciju pēdas. Tādēļ pārliecināties par šādu materiālu autentiskumu kļūst arvien grūtāk gan sociālo tīklu lietotājiem, gan žurnālistiem.
Mednieku reputācijai – sitiens pašu vārtos
Neatkarīgi no tā, kura attēla versija ir autentiska, šis gadījums jau ir metis ēnu uz mednieku reputāciju. Pārmetumus par manipulēšanu ar informāciju un sabiedrības biedēšanu ar plēsējiem vēl vairāk pastiprinājusi sākotnējās publikācijas dzēšana bez paskaidrojuma.
Laikā, kad medības atrodas pastiprinātas sabiedrības uzmanības lokā un nepieciešamība regulēt plēsēju populācijas nereti tiek apšaubīta, šādi gadījumi dod papildu argumentus medību pretiniekiem. Būtībā mednieki riskē raidīt bumbu paši savos vārtos.
Taču lielākais risks ir ilgtermiņā. Vairākos Ukrainas reģionos bažas par plēsēju skaita pieaugumu ir pamatotas ar vietējo iedzīvotāju ziņojumiem, uzskaites datiem un uzbrukumiem mājlopiem. Tomēr pēc šāda incidenta sabiedrība var sākt apšaubīt arī patiesus ziņojumus par vilku parādīšanos apdzīvotu vietu tuvumā.
Uzticēšanos zaudēt ir viegli, bet atgūt – daudz grūtāk.
Ko no šī gadījuma vajadzētu mācīties medniekiem?
Šis notikums ir atgādinājums ikvienam, kurš publisko informāciju par savvaļas dzīvniekiem, īpaši mednieku organizācijām. Lai izvairītos no pārpratumiem un aizdomām par manipulācijām, svarīgi publicēt oriģinālos videoierakstus, saglabāt sākotnējos failus un norādīt informācijas avotu, uzņemšanas vietu un laiku.
Ja publikācija tiek dzēsta, būtu jāpaskaidro tās dzēšanas iemesls. Savukārt medijiem šādu materiālu autentiskums jāpārbauda pirms publicēšanas, nevis tikai pēc tam, kad radušās šaubas.
Laikmetā, kad mākslīgais intelekts ļauj pārliecinoši pārveidot attēlus un video, uzticama informācija kļūst īpaši vērtīga. Mednieku sabiedrībai sava reputācija ir jāsargā, jo viens nepārbaudīts attēls var iedragāt uzticēšanos arī patiesiem faktiem.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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