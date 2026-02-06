Televīzijas personība Andris Bulis šovā “Slavenības. Bez filtra” viesojās pie aktrises Leldes Dreimanes un viņas dzīvesbiedra Artūra. Tikšanās norisinājās Artūra pašrocīgi celtajā brīvdienu namā, kas Bulim lika patiesā sajūsmā novērtēt saimnieka meistarību. Lai gan pats namīpašnieks pret savu veikumu izturējās ar pieticību, Lelde neslēpa lepnumu, dēvējot mīļoto par cilvēku ar "zelta rokām".
Pāris, kuri nesen uzsākuši kopdzīvi, iekārtojuši mājokli tā, lai aktrise justos īpaši gaidīta. Artūrs mīļotajai atvēlējis atsevišķu telpu, ko Lelde raksturo šādi: "Tā istaba būtībā ir pārbūvēta kā mans skapis. Tu atver durvis un tu ieej nevis istabā, bet lielā, lielā skapī."
Runājot par to, kas gaidāms nākotnē, abi partneri saglabāja intrigu un konkrētas atbildes nesniedza. Lelde savu pozīciju pamatoja ar personīgo pārliecību: "Es nekad par saviem nākotnes plāniem nestāstu, kamēr tas nav noticis. Kad tas notiek, pat tad es nestāstu. Tikai tad, kad ir neiespējami noslēpt kaut ko. Tā kā tā."
Tāpat aktrise, kura no Artūra jau saņēmusi solījuma gredzenu, deva mājienu par attiecību attīstības ātrumu: "Tā kā ir zirga gads, mēs arī dodamies tādā tempā. Solījums ir."
Jāmin, ka oficiāli pāris savu savienību apstiprināja tikai Jaunā gada svinību laikā, sociālajos tīklos daloties ar pirmo kopīgo fotogrāfiju.
