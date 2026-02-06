Vairākos Latvijas uzņēmumos, kas ir atzīti par kritiskās infrastruktūras objektiem, turpinās to darbinieku atlaišana, kam ir agresorvalstu – Krievijas un Baltkrievijas – pilsonība.
Tas notiek saskaņā ar Nacionālās drošības likuma prasību izpildi, šis likums tika pieņemts pagājušajā vasarā. Par atlaisto darbinieku skaitu šajās dienās pirmās sāka ziņot slimnīcas. "Latvijas Avīzes" 5. februāra numura publikācijā "Sagaida lojalitāti Latvijai" vēstījām par situāciju lielākajās Latvijas slimnīcās, visvairāk atlaisto – 49 – ir Daugavpils slimnīcā.
Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nedrīkst būt nodarbināti kritiskās infrastruktūras uzņēmumos, ja darbs ietver piekļuvi kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām. Saraksts ar visiem uzņēmumiem, ko skar likuma izmaiņas, nav publiski pieejams, tāpat netiek apkopota informācija, cik kopā atlaisto personu visos uzņēmumos. Bet, kā ziņu sižetā šonedēļ atgādināja LTV, kritiskās infrastruktūras objekti ir, piemēram, elektroenerģijas, ūdens un dabasgāzes apgādes infrastruktūra, slimnīcas, tilti, lidostas, ostas un dzelzceļa objekti.
Vairāki uzņēmumi žurnālistiem snieguši atbildi, ka vēl pirms likuma izmaiņām drošības apsvērumu dēļ Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi tajos nemaz nav tikuši nodarbināti amatos ar piekļuvi kritiskajai infrastruktūrai, tie ir, piemēram, lidosta "Rīga", "Rīgas tilti", dabasgāzes sadales sistēmas operators "Gaso", "Latvenergo", "Augstsprieguma tīkls". Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā darbinieku vidū jau vairākus gadus neesot trešo valstu pilsoņu.
Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Tet" pārtraucis darba attiecības ar diviem Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņiem. VAS "Latvijas dzelzceļš" pārtraukusi darba attiecības ar 13 darbiniekiem, un ir plānots pārtraukt darba tiesiskās attiecības vēl ar 13 darbiniekiem, kuri šobrīd atrodas ilgstošā prombūtnē. Tie esot sliežu ceļu montieri, dzelzceļa tehnikas vadītāji, elektromehāniķi un citi. "Sadales tīkls" pārtraucis darba attiecības ar diviem darbiniekiem, Vienotais gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" ir pārtraucis darba attiecības ar četriem cilvēkiem.
Arī no Rīgas pašvaldībai piederošajām kapitālsabiedrībām atlaisti vairāki Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. SIA "Rīgas ūdens" atlaidusi piecus, no tiem viens bija ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta santehniķis, četri – Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīšanas iekārtu operatori, no kuriem viens bijis pensijas vecumā. AS "Rīgas siltums" identificējusi darbiniekus, uz kuriem attiecas likuma ierobežojumi. To skaits esot neliels.
Attiecībā uz dažiem darbiniekiem, kuri ir augsti kvalificēti speciālisti inženiertehniskajās jomās un nav ātri aizvietojami, esot sāktas konsultācijas ar drošības dienestiem, skaidroja pašvaldībā.
Uzņēmumi "Rīgas satiksme" un "Rīgas meži" nav kvalificēti kā kritiski svarīgs infrastruktūras objekts, līdz ar to neatbilst šī likuma prasībām.
Valsts drošības dienests (VDD) no vairākām institūcijām ir saņēmis lūgumus piešķirt atļauju izņēmuma kārtā kritiskās infrastruktūras objektos nodarbināt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus. Līdz šim gan nevienam Krievijas vai Baltkrievijas pilsonim šāda atļauja izsniegta nav, daļa gadījumu vēl tiek vērtēti. "Izņēmums ir attiecināms tikai uz gadījumiem, kad citādi nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu kritiskās infrastruktūras objekta darbību. Piemēram, šai personai ir unikālas zināšanas vai prasmes konkrētajā jomā, ko nav iespējams aizvietot ar citu speciālistu. Konkrētas jomas speciālistu trūkums vai paaugstinātas izmaksas nav uzskatāmas par pietiekamu pamatojumu, lai saņemtu valsts drošības iestādes atļauju izņēmuma kārtā nodarbināt Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņus," skaidro VDD.
Kā minēts iepriekš, atlaistajiem darbiniekiem neesot liegts Latvijā strādāt savā profesijā citā iestādē vai uzņēmumā, kas nav kritiskās infrastruktūras objekts. Tāpat viņiem ir iespēja izrādīt lojalitāti valstij, kurā dzīvo, un naturalizējoties pieņemt Latvijas pilsonību.
